Neúspešný vstup hokejistov Boston Bruins do reštartu NHL. Musíme sa zlepšiť, vraví Chára (video)

3.8.2020 (Webnoviny.sk) - Hokejistom Bostonu s dvoma Slovákmi v zostave nevyšiel vstup do letného reštartu NHL v Toronte. V bránke s Jaroslavom Halákom a v obrane so Zdenom Chárom Bruins prehrali s hráčmi Philadelphie Flyers 1:4.Halák si pripísal 25 zákrokov z 29 striel, ale v druhej tretine v rozpätí 13:26 min trikrát inkasoval a celkovo mal úspešnosť zásahov iba 86,2%. Chára strávil na ľade 16:57 min a zaujal štyrmi bodyčekmi a dvoma zablokovanými strelami.Súboj Bostonu s Philadelphiou otvoril miniturnaj štyroch najlepších tímov Východnej konferencie o čo najlepšie nasadenie do 1. kola play-off.Halák nahradil v bránke jednotku Tuukku Raska , keďže skúsený Fín pre chorobu vynechal sobotný tréning. Tréner Bruce Cassidy naznačil, že sa už teší na návrat 33-ročného Raska do bránky.Štyridsaťtriročný Chára odkorčuľoval druhý najnižší počet minút spomedzi šiestich obrancov Bruins, aj keď v oslabení to bolo tradične najviac (3:17 min)."Dúfam, že Rask sa vráti do bránky už v stredu. Je dôležitá súčasť nášho tímu. Cíti sa už lepšie," uviedol tréner Bruce Cassidy, cituje ho portál NHL."Všetci si uvedomujeme, že to môže byť lepšie. Musíme zjednodušiť našu hru, zvoliť lepšie rozhodnutia v hre s pukom. Som si istý, že je to niečo, čo sa dá zlepšiť," uviedol Zdeno Chára, cituje ho portál NHL.Bostonu tentoraz zlyhala ich úderná formácia s centrom Patriceom Bergeronom a krídlami Davidom Pastrňákom Bradom Marchandom . Títo traja dovedna osemkrát vystrelili na bránku bez gólového efektu a pripísali si až sedem mínusových bodov."Odviedli sme dobrú prácu vo väčšine zápasu najmä proti elitnému útoku súpera. Zamerali sme sa na to, aby sme im nedovolili rozvinúť ich hru založenú na rýchlom odovzdávaní puku," skonštatoval tréner Philadelphie Alain Vigneault Prvou hviezdou zápasu sa stal brankár Philadelphie Carter Hart, ktorý zneškodnil 34 z 35 pokusov hráčov Bostonu. Vo veku 21 rokov a 355 dní sa stal najmladším brankárom v histórii tímu Flyers, ktorý vyhral zápas v play-off.Prekonal Peteho Peetersa z roku 1980, ktorý mal pri vtedajšom víťazstve nad Edmontonom 22 rokov a 235 dní.Najbližšie sa Boston predstaví v streduproti Tampe Bay, na Philadelphiu čaká o deň neskôr súboj s Washingtonom.