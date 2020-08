Pro-Hokej je minulosťou, no má náhradu. Asociáciu profesionálnych hokejových klubov povedie žena

Meno novej riaditeľky sa chvíľu tajilo

Slovan medzi akcionármi zatiaľ chýba

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.8.2020 (Webnoviny.sk) - Kluby z najvyššej hokejovej súťaže na Slovensku bude po 17 rokoch fungovania Pro-Hokeja zastupovať nová organizácia.Jej názov je Asociácia profesionálnych hokejových klubov (APHK) a na jej čele bude žena - Aneta Büdiová.V minulosti pôsobila aj ako šéfka organizačného výboru MS 2019 v Košiciach. Pre denník Šport to potvrdil prezident klubu HC ´05 iClinic Banská Bystrica Akcionári vybrali Büdiovú ako riaditeľku APHK už 29. júla vo Zvolene, ale jej vymenovanie sa vtedy ešte tajilo.Dočasne poverený riaditeľ Pro-Hokeja Imre Valášek nemal mandát oznámiť meno víťazky výberového konania. Büdiová viedla košickú časť organizačného výboru MS 2019.Akcionári novej spoločnosti si tiež zvolili predsedu predstavenstva. Stal sa ním Miroslav Kováčik HK Nitra . Medzi členov predstavenstva patria Juraj Koval a Martin Burinský z Michaloviec. Dozornú radu tvoria Ľudovít Jurinyi z Popradu, Róbert Ľupták z Detvy a Gabriel Horváth zo Zvolena. Medzi akcionármi zatiaľ chýba hokejový Slovan . To by sa však malo podľa Kovala čoskoro zmeniť."Pro-Hokej sme dali do likvidácie zrušením spoločnosti. Likvidácia bude účinná až dňom zápisu do Obchodného registra, ale návrh je už podaný v Bratislave. Pre spoločnosť Pro-Hokej bude stanovený likvidátor," informoval Koval a ďalej pokračoval: "Predpokladáme, že do novej akciovky pristúpi čoskoro aj Slovan a na schválenie nebude potrebné ani zasadnutie valného zhromaždenia APHK. Odsúhlasí to predstavenstvo. HC Slovan ešte v čase zakladania APHK prechádzal transformáciou po zmene vlastníckych pomerov, takže nemohol byť od začiatku členom."