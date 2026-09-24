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24. septembra 2026
Potvrdené! Súboj Fury – Joshua sa uskutoční 11. decembra v Cardiffe
Tagy: Ťažká váha
Dlhé čakanie sa končí, súboj dvoch borcov v ťažkej váha privíta srdce Walesu. Očakávaný duel dvoch elitných britských boxerov sa napokon uskutoční. Tyson Fury a Anthony Joshua sa dohodli na tom, ...
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24.9.2026 (SITA.sk) - Dlhé čakanie sa končí, súboj dvoch borcov v ťažkej váha privíta srdce Walesu.
Očakávaný duel dvoch elitných britských boxerov sa napokon uskutoční. Tyson Fury a Anthony Joshua sa dohodli na tom, že v súboji ťažkej váhy proti sebe nastúpia 11. decembra v štadióne Principality vo waleskom Cardiffe.
"Za 15 rokov sa nikomu nepodarilo zorganizovať tento zápas. V apríli som povedal, že akékoľvek oznámenie príde odo mňa. Môžem potvrdiť, že Fury a Joshua si zmerajú sily vo Veľkej Británii, ako som sľúbil britským fanúšikom boxu. Čas na reči je za nami...,“ uviedol na sociálnych sieťach Turki Al-Šejk, vplyvný saudskoarabský poradca na kráľovskom dvore s hodnosťou ministra a predsedu Všeobecného úradu pre zábavu.
Výber 80-tisícového štadióna v Cardiffe, ktorý už hostil finále Ligy majstrov aj FA Cupu či zápasy waleskej reprezentácie vo futbale aj ragby, umožní obom pästiarom konečne začať prípravy na očakávaný duel. Jeden z najväčších súbojov v histórii britského boxu bude vysielaný na streamovacej službe Netflix.
Tridsaťsedemročný Fury v júli v Thajsku zdolal 46-ročného Poliaka Mariusza Watcha, o rok mladší Joshua v ostatnom zápase pred dvoma mesiacmi poradil s neznámym Albáncom Kristianom Prengom.
Zdroj: SITA.sk - Potvrdené! Súboj Fury – Joshua sa uskutoční 11. decembra v Cardiffe © SITA Všetky práva vyhradené.
Očakávaný duel dvoch elitných britských boxerov sa napokon uskutoční. Tyson Fury a Anthony Joshua sa dohodli na tom, že v súboji ťažkej váhy proti sebe nastúpia 11. decembra v štadióne Principality vo waleskom Cardiffe.
"Za 15 rokov sa nikomu nepodarilo zorganizovať tento zápas. V apríli som povedal, že akékoľvek oznámenie príde odo mňa. Môžem potvrdiť, že Fury a Joshua si zmerajú sily vo Veľkej Británii, ako som sľúbil britským fanúšikom boxu. Čas na reči je za nami...,“ uviedol na sociálnych sieťach Turki Al-Šejk, vplyvný saudskoarabský poradca na kráľovskom dvore s hodnosťou ministra a predsedu Všeobecného úradu pre zábavu.
Výber 80-tisícového štadióna v Cardiffe, ktorý už hostil finále Ligy majstrov aj FA Cupu či zápasy waleskej reprezentácie vo futbale aj ragby, umožní obom pästiarom konečne začať prípravy na očakávaný duel. Jeden z najväčších súbojov v histórii britského boxu bude vysielaný na streamovacej službe Netflix.
Tridsaťsedemročný Fury v júli v Thajsku zdolal 46-ročného Poliaka Mariusza Watcha, o rok mladší Joshua v ostatnom zápase pred dvoma mesiacmi poradil s neznámym Albáncom Kristianom Prengom.
Zdroj: SITA.sk - Potvrdené! Súboj Fury – Joshua sa uskutoční 11. decembra v Cardiffe © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ťažká váha
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