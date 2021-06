Neuveríte, čo s vašou firmou urobia tréningy reziliencie. Odporúčajú ju aj vedci

Zvládaniu stresu sa možno naučiť

Zmena v nastavení myšlienkového postoja

Technika, ktorou možno firmu posunúť vpred

23.6.2021 (Webnoviny.sk) -"Dobrá správa je, že tak, ako každú inú zručnosť, aj rezilienciu vieme trénovať a pracovať na jej zlepšení," objasňuje Daniel Bacík zo vzdelávacej inštitúcie PLUS Academia , ktorá sa venuje aj trénovaniu tzv. soft skills, teda mäkkých zručností. Podľa odborníkov totiž i v negatívnej situácii treba nájsť pozitívum. A takýmto výzvam čelíme už celé mesiace.Ešte pred nástupom pandémie koronavírusu označovala Svetová zdravotnícka organizácia za globálnu epidémiu 21. storočia stres. Žiaľ, ten sa s príchodom epidémie znásobil, keďže ľudia mali zrazu strach o zdravie svoje a svojich najbližších, aj o živobytie. Preto v presvedčení, že situácia tým bude lepšie zvládnuteľná, snažili sa byť neustále zastihnuteľnými, fungovať v náročnom pracovnom tempe a snažili sa maximálne napĺňať vysoké očakávania. No zmeny k lepšiemu nemusia prísť tak skoro, možno v najbližších rokoch vôbec, preto je pre nás dôležité začať pracovať na budovaní vlastnej odolnosti, teda reziliencie. Nastaviť sa tak, aby sme s pozitívnou mysľou zvládali prácu, no súčasne si dokázali vychutnať aj každodenný osobný život.Práve negatívne situácie nás môžu naučiť reagovať na neočakávané a lepšie sa vyrovnať s výzvami, ktoré nám život prináša. "V stresovo náročnej dobe, akou je aj tento rok, pomáha vzdať sa veľkých plánov a pracovať len na tom, čo človek skutočne zvládne zrealizovať. Je lepšie ísť na to postupnými krokmi, na čo sa práve zameriavajú tréningy reziliencie. Vďaka nim sa možno naučiť lepšie narábať so svojimi emóciami a vedome usmerňovať svoj život aj myslenie," dodáva odborník.Koncept reziliencie spočíva v budovaní schopnosti zvládať záťažové situácie v živote. Zjednodušene povedané, odolnosť sa buduje zmenou nášho myšlienkového postoja, správania sa či sociálnymi interakciami. Základom je pozerať sa na zmeny optimisticky, udržať si schopnosť emočne balansovať pri vypätých situáciách a cítiť sa bezpečne. "Okrem iného reziliencia pomáha rozvíjať aj medziľudské vzťahy a spoluprácu v rámci tímov. Obzvlášť firmy ocenia, keď ich zamestnanci lepšie porozumejú správaniu svojich kolegov, budú empatickejší a pripravení hľadať riešenia v náročných situáciách," pokračuje Bacík.Jedinečnosť reziliencie v porovnaní s mnohými podobnými konceptmi zameranými na rozvoj soft skills či work-life balance spočíva v dlhoročnom vedeckom základe, ktorý sa opiera najmä o poznatky z psychológie, neurobiológie a neuropsychológie. Kľúčové zásady, ktorými sa riadi, sú: sebapoznanie, sebaregulácia, kritické myslenie, realistický optimizmus, empatia a zdravý životný štýl. Vďaka tomu by. Výsledkom je zvýšenie spokojnosti aj produktivity jednotlivých zamestnancov.Dôkazom sú mnohé odborné analýzy, na čele s výskumom Julie Roussouw, ktorý dokázal, že po"Firmy ocenia, že ich zamestnanci dokážu vďaka tréningom reziliencie rozvíjať svoje manažérske zručnosti a silné stránky - dokážu lepšie zvládať stres, aj emocionálne veľmi vyhrotené situácie, objektívne ich zhodnotiť a prísť s konštruktívnymi riešeniami. Sú schopní naplno využiť potenciál spolupráce, pričom poskytnú svojim kolegom emocionálnu podporu.," uzatvára D. Bacík.Informačný servis