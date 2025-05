Neuveríte, čo všetko mamičky dostanú od Unionu! Baby BOX za viac ako 100 eur plný top značiek

Obsah Baby BOX-u:



4 balenia plienok Pampers Premium Care (veľkosti 1, 2 a 3)



Pampers Wipes 184ks Harmonie New baby (štvorbalenie)



Prací prostriedok Ariel gel 1125ml Sensitive skin



Aviváž Lenor Sensitive 850ml



Kozmetické produkty značky HiPP (detský pleťový olej, ochranný krém, šampón + sprchový gél 2in1)



Celaskon BABY kvapky



BIOPRON BABY+



Degasin Simetikón



Zubná kefka a pasta Oral-B pre deti (0–6 rokov)



BIO detský čaj Fenykel 20x1,5g



Kniha "Ako neprísť o dieťa"



Ako získať Baby BOX?

Okrem Baby BOX-u môžu novopečení rodičia získať aj ďalšie skvelé benefity:

9.5.2025 (SITA.sk) -Benefit je určený pre všetky poistenky Union zdravotnej poisťovne, ktoré nedávno priviedli na svet dieťa, ako aj pre tie mamičky, ktoré svoje dieťatko do Unionu prepoistia do troch mesiacov od jeho narodenia.Union Baby BOX to nie sú len vzorky – ide o plnohodnotný balík produktov v hodnote viac ako 100 eur, ktoré využije každá mamička počas starostlivosti o novorodenca."Sme presvedčení, že tento balík značkových produktov pomôže mamičkám v najnáročnejšom období – v prvých týždňoch po narodení dieťaťa. Chceme im týmto spôsobom vyjadriť našu podporu a oceniť ich náročnú, no krásnu rolu," hovorí Jozef Koma, riaditeľ sekcie zdravotného poistenia v Unione.Kód na zaslanie Baby BOX-u si môžu mamičky jednoducho vygenerovať cez online formulár na stránke Union zdravotnej poisťovne . Hodnotný darček im bude zaslaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti do Boxu. "Vieme, že keď mamička napríklad dojčí alebo uspáva dieťatko, nemôže vybiehať ku kuriérovi, hocikedy, keď jej zazvoní. Po svoj darček sa tak môže zastaviť počas prechádzky s kočíkom alebo poň pošle iného člena rodiny, v čase, kedy im to najlepšie vyhovuje. Ale pozor! Je naozaj veľký a ťažký!," vysvetľuje hovorkyňa Unionu, Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Dodáva, že aj takýmito detailmi Union dokazuje, že mu skutočne záleží na jeho poistencoch.Informačný servis