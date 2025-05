Nový pápež Lev XIV. strávil prvú noc doma, medzi jeho susedmi je aj Slovák – VIDEO

z Vatikánu a Ríma od vyslanej redaktorky SITA Márie Frisovej



Ako kardinál sa na Slovensko chystal dvakrát

Široký rozhľad a doterajšie skúsenosti môžu byť prínosom

9.5.2025 (SITA.sk) -Nový pápež Lev XIV. strávil prvú noc po svojom zvolení v budove, kde doteraz býval ako kardinál. Medzi asi dvadsiatkou obyvateľov, ktorí ho tam privítali, bol aj Slovák Martin Jarábek , ktorý je riaditeľom slovenskej sekcie Vatican News.Ako povedal pre agentúru SITA, bolo to krásne stretnutie, Lev XIV. je veľmi ľudský, príjemný, s veľkou charizmou a hlbokým pokojom.Susedia čakali na pápeža na prízemí budovy vo štvrtok viac ako dve hodiny. „Jeden zo susedov, biskup, mu zablahoželal a zaželal v mene nás všetkých spolubývajúcich všetko dobré. Sľúbil, že sa za neho budeme ďalej modliť a poprosil o požehnanie," opísal stretnutie Jarábek. Dostalo sa im tak podľa jeho slov jedného z prvých osobnejších požehnaní od nového pápeža.„Bola to krásna skúsenosť. Podpisoval sa do knihy jednému dievčatku a zažartoval, že si musí zvyknúť na nový podpis," dodal Slovák, ktorý sa s budúcim pápežom v posledné dni pred konkláve často stretával vo výťahu.„Pýtal sa ma, ešte ako kardinál, ako sa volám, odkiaľ som. Povedal mi, že pozná Slovensko, že tam bol a chystá sa tam dvakrát," uviedol. V júni sa totiž chystal do Košíc, kde mal slúžiť svätú omšu, v júli na Mariánsku horu v Levoči.„Tieto návštevy už ale zrejme nebudú, pretože by už nešlo o návštevu bežného kardinála, už je to štátna návšteva, keďže je aj hlavou Vatikánu," poznamenal Jarábek.Americký kardinál Robert Francis Prevost pôsobil posledné dva roky ako prefekt Dikastéria pre biskupov vo Vatikáne.„Má rôzne korene, otec mal francúzsko-talianske, mama španielske, narodil sa v Severnej Amerike, pôsobil v Južnej Amerike. Má krásnu španielčinu aj taliančinu, rozpráva plynule šiestimi rečami, teda je jazykovo zdatný. Okrem toho je matematik, duchovný človek, augustinián, má skúsenosť cirkevných otcov, ale zároveň je aj cirkevný právnik," prezradil riaditeľ slovenskej sekcie Vatican News. Ako už sám pápež naznačil, pokračovať chce v určitých líniách pápeža Františka. Podľa Jarábeka však určite v rámci svojho pontifikátu prinesie aj niečo vlastné.„Pracoval dva roky v Rímskej kúrii, pracoval s budúcimi biskupmi, s novými. Myslím si, že aj tu má možnosť vytvárať si už prvý tím svojich najbližších spolupracovníkov, biskupov. Tým, že pracoval na menovaní nových biskupov, pozná stav diecézy vo svete. Má široký rozhľad," priblížil. Všetky jeho doterajšie skúsenosti tak podľa Jarábeka môžu byť pre nového pápeža Leva XIV. veľkým prínosom.