Nevídaný omyl: Fanúšikovia Benficy pricestovali do iného Frankfurtu

Fanúšikovia Benfiky , archívna fotografia Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt 19. apríla (TASR) - Dvaja fanúšikovia Benficy Lisabon pricestovali na štvrtkovú odvetu štvrťfinále futbalovej Európskej ligy UEFA 2018/2019 do iného Frankfurtu. Po takmer 17-hodinovej ceste autom boli vzdialení od miesta dejiska približne 600 kilometrov.Jeden z portugalských priaznivcov Alvaro Oliveira zverejnil ich príbeh na sociálnej sieti. Z Frankfurtu nad Odrou sa dostali do Frankfurtu nad Mohanom po ďalších šiestich hodinách strávených na cestách. Informoval o tom portál thesun.co.uk.Benfica napokon do semifinále EL nepostúpila, keď po domácej výhre z úvodného stretnutia 4:2 podľahla Eintrachtu na jeho štadióne 0:2.