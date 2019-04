V Detroite sa po 22 rokoch zmení generálny manažér, nahradí ho Yzerman

Steve Yzerman, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Detroit 19. apríla (TASR) - Novým generálnym manažérom hokejového klubu NHL Detroitu Red Wings sa stal Kanaďan Steve Yzerman. Klubová ikona "červených krídel" nahradila Kena Hollanda, ktorý sa posunul do pozície viceprezidenta klubu. Red Wings o tom informovali na tlačovej konferencii.Päťdesiattriročný olympijský víťaz z roku 2002 sa do manažmentu vrátil po 9 rokoch. Yzerman pôsobil od roku 2010 ako generálny manažér a viceprezident pre hokejové operácie v Tampa Bay Lightning. Predtým bol štyri roky v manažmente Red Wings, v drese ktorých strávil v rokoch 1984 až 2006 celú svoju kariéru.S klubom spojil celú svoju manažérsku kariéru aj Ken Holland. Od roku 1985 pôsobil ako hráčsky skaut, neskôr ako riaditeľ amatérskeho skautingu a od roku 1997 ako generálny manažér.Angažovanie Yzermana na poprednú funkciu v klubovom manažmente je reakciou aj na tretiu neúčasť v play off za sebou.