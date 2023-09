Nevidiaci manželia odvolili s pomocou asistentky, zoznam kandidátov si vypočuli doma z cédečka (video+foto)

Sprievod psa

Pozornosť hendikepovaným

30.9.2023 (SITA.sk) - Na parlamentných voľbách sa v Nitre zúčastnili aj nevidiaci manželia Jozef Zbranek a Iveta Zbranková z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Odvolili v Spojenej škole na Slančíkovej ulici s pomocou asistentky a v sprievode vodiaceho psa. Na voľby sa vopred pripravili už doma.„Na cédečku nám prišiel zoznam kandidátov vo zvukovej forme, zároveň mám ozvučený mobil aj počítač s hlasovým výstupom. Pripravila som sa, koho zakrúžkujem, bolo to tým pádom veľmi jednoduché,“ povedala pre agentúru SITA Iveta Zbranková.Keďže na samotný volebný akt je už potrebný zrak, manželom pomáhala asistentka. „Usmerní ma, aby som nepodávala občiansky preukaz doprava, doľava. Keď sa potrebujem podpísať, dá mi špeciálnu šablónu, potom mi zoberie lístky a dovedie ma za plentu, ukáže mi, kde je stolička,“ povedala Zbranková.Hlasovací lístok si vložila do obálky sama a asistenka ju nasmerovala k volebnej urne, do ktorej hodila lístok. Manželia Zbrankoví chodia poctivo voliť každé voľby.Hovoria, že v prípade komunálnych volieb im ide o budúcnosť mesta Nitra a teraz pri parlamentných voľbách chcú, aby sa mali na Slovensku dobre aj ďalšie generácie. Pri rozhodovaní, koho budú voliť, zohralo úlohu aj to, ktorá strana venuje vo svojom programe pozornosť hendikepovaným.„Verím, že ak sa táto strana dostane k moci, tak dostojí svojich slov, že sa postará nielen o starších, ale aj o postihnutých,“ dodala Zbranková.