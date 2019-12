Nevyhnutná oprava mosta v Iliaši obmedzí motorovú dopravu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jana Vodnáková Foto: TASR/Jana Vodnáková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 4. decembra (TASR) – Most ponad rieku Hron, ktorý vedie od Zvolenskej cesty do mestskej časti Iliaš v Banskej Bystrici, bude pre nevyhnutnú opravu od 9. do 13. decembra, v čase od 8.00 do 17.00 h, úplne uzavretý pre motorovú dopravu. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Mojžišová.," upozornila Mojžišová.V prípade nevhodných poveternostných podmienok sa práce na oprave mosta prerušia, prípadne presunú, o čom magistrát bude včas informovať.