New England Conservatory Youth Philharmonic Orchestra v Bratislave

Vstupné na koncert je 5 €, resp. 3 € pre seniorov nad 62 rokov, mládež do 18 rokov a ZŤP.

Predaj vstupeniek v sieti predajní a www.ticketportal.sk

Agentúra Kováčová, tel. 0950 532 692

Kníhkupectvo Jonatan, Legionárska 2, tel.: 02/5556 3040

New England Conservatory Youth Philharmonic Orchestra

Mládežnícka filharmónia (YPO) bola založená v roku 1962 a je najstarším orchestrom na prípravnej škole v New England Conservatory. Skladá sa z 90 nadaných mladých hudobníkov vo veku od 14 do 18 rokov, ktorí sú každoročne vyberaní z viac ako 1000 uchádzačov. V nezvyčajnom a bohatom umeleckom partnerstve medzi mládežníckym orchestrom a konzervatóriom riadi YPO hudobný riaditeľ David Loebel, NEC Associate Director of Orchestras.

Šestnásť medzinárodných koncertných turné obohatilo divákov na štyroch kontinentoch a YPO získal povesť jedného z najlepších mládežníckych orchestrov na svete. V roku 2007 orchester koncertoval v niekoľkých veľkých mestách Číny a spolupracoval s mladými čínskymi hudobníkmi. Orchester hral vo viacerých svetových koncertných sálach, vrátane Santiago, Chile's Teatro Municipal, the Teatros Muncipal v Sao Paulo a Rio de Janeiro, Musikverein vo Viedni, či Harpa Concert Hall v Reykjaviku. Medzinárodné koncertné turné v Nórsku 2017 zahŕňalo koncerty v Oslo, Valdres, Bergene a Stavangeri.

Bratislava 17. júna (OTS) - Vystúpi na ňom špičkový mládežnícky symfonický orchester New England Conservatory Youth Philharmonic Orchestra (USA) dirigent David Loebel.George Whitefield Chadwick (1854 – 1931): Jubilee z cyklu Symfonické skiceGustav Mahler (1860 – 1911): Totenfeier (Slávnosť mŕtvych)Ludwig van Beethoven (1770 – 1827): Symfónia č. 5, op. 67 OsudováKoncert organizuje občianske združeniev spolupráci s agentúroua je súčasťou tradičného cyklu letných benefičných koncertov v rámci festivaluorganizátora Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.Koncert bude súčasťou podporných koncertov. Počas koncertu je možné prispieť dobrovoľným príspevkom na boj proti rakovine.