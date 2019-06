Transparency International vyzvala Babiša, aby sa jej ospravedlnil

Na archívnej snímke Andrej Babiš. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Praha 17. júna (TASR) - Organizácia Transparency International (TI) vyzvala formou predžalobnej výzvy českého premiéra Andreja Babiša, aby sa ospravedlnil za svoje vyhlásenia, že TI je skorumpovaná. Informoval o tom v pondelok spravodajský portál Novinky.cz s tým, že za "" sa má Babiš českej TI ospravedlniť do týždňa v liste.povedal na margo premiéra Babiša advokát TI Pavel Uhl.dodal.Organizácia v predžalobnej výzve dodáva, že Babišove slová znamenajú závažný zásah do jej povesti." píše sa vo výzve.Babiš by tak mal do siedmich dní zaslať TI list, v ktorom sa ospravedlní za "". Podobný list adresuje aj úradu vlády, ktorý by sa mal podľa predstáv TI ospravedlniť za Babiša v mene republiky. Babiš by sa mal navyše ďalších urážok zdržať.Novinky.cz uviedli, že český premiér Babiš v súvislosti s TI používa najčastejšie termínToto slovné spojenie opakuje aj v Snemovni a počas rozhovorov s novinármi.Transparency International dlhodobo upozorňuje napríklad na Babišov konflikt záujmov, ktorým sa zaoberá aj Európska komisia.