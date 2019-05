New Hampshire sa stal 21. štátom USA, ktorý zrušil trest smrti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Concord 31. mája (TASR) - Americký štát New Hampshire sa stal vo štvrtok najnovším, v poradí 21. štátom USA, ktorý zrušil trest smrti, a to s okamžitou platnosťou. Tamojší Senát prehlasoval veto republikánskeho guvernéra Chrisa Sununa.V New Hampshire nepopravili nikoho 80 rokov a v cele smrti je tam iba jeden väzeň, informovala tlačová agentúra AP.Hlasovanie v Senáte nasledovalo týždeň po tom, čo aj 400-členná Snemovňa reprezentantov najmenším možným počtom potrebných hlasov zvrátila guvernérovo veto návrhu zákona, ktorý ruší hrdelný trest.vyhlásila demokratická senátorka Melanie Levesqueová.Po hlasovaní v New Hampshire teraz povoľuje trest smrti 29 amerických štátov, ale v štyroch z nich guvernéri vydali moratóriá na trest smrti. Zvyšných 21 štátov už tento trest úplne zrušilo.Trest smrti v štáte New Hampshire sa vzťahoval iba na sedem prípadov: na zabitie príslušníka polície či prokuratúry v službe, na zabitie sudcu, vraždu na objednávku, vraždu počas znásilnenia, určité drogové trestné činy, vniknutie do domu a vraždu osobou, ktorá si už odpykáva doživotné väzenie bez možnosti predčasného prepustenia.Štát nikoho nepopravil od roku 1939. Zákon o zrušení trestu smrti sa nebude so spätnou platnosťou týkať Michaela Addisona, ktorý zavraždil policajta v službe Michaela Briggsa z mesta Manchester a je jediným väzňom v cele smrti.Zákonodarcovia v New Hampshire zvažovali a zamietali návrhy na zrušenie trestu smrti posledné dve desaťročia.Podľa Informačného centra pre trest smrti (DPIC) k narastajúcemu počtu štátov USA, kde už zrušili trest smrti, patria: New Hampshire (v roku 2019), Washington (2018), Delaware (2016), Maryland (2013), Connecticut (2012), Illinois (2011), Nové Mexiko (2009), New York (2007), New Jersey (2007), Rhode Island (1984), Massachusetts (1984), Severná Dakota (1973), Iowa (1965), Západná Virgínia (1965), Vermont (1964), Aljaška (1957), Havaj (1957), Minnesota (1911), Maine (1887), Wisconsin (1853), Michigan (1846).