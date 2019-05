Vláda v Nikarague prepustila ďalšiu skupinu 50 politických väzňov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Managua 31. mája (TASR) - Nikaragujská vláda vo štvrtok informovala, že do domáceho väzenia prepustila ďalších 50 politických väzňov. Vo vyhlásení uviedla, že všetci prepustení boli väznení v súvislosti s obvineniami z narúšania verejného poriadku či ohrozovania bezpečnosti. To sú výrazy, aké sa podľa agentúry AP používajú na označenie osôb zapletených do protivládnych protestov, ktoré túto krajinu sužovali v minulom roku.Nikaragujská vláda v uplynulých mesiacoch prepustila už viacero skupín politických väzňov. Opozičná Občianska aliancia sa však z rozhovorov s ňou začiatkom mája stiahla, keďže nedošlo k prepusteniu všetkých politických väzňov, čo požadovala.Vláda sa následne zaviazala, že všetkých väznených demonštrantov prepustí do 18. júna. Vo väzení je podľa jej vyjadrení aktuálne 142 demonštrantov. Opozícia však v stredu informovala až o 233 politických väzňoch.Nikaragua vo štvrtok oslavuje Deň matiek, pričom viaceré opozičné skupiny pri tejto príležitosti vyzvali ľudí na protestný pochod. Ten by sa mal konať ako spomienka na osoby, ktoré zahynuli vlani v rovnaký deň pri vládnom zásahu voči demonštrantom. Miestne médiá informovali, že do ulíc v hlavnom meste Managua v súvislosti s plánovaným protestom nasadili množstvo policajtov.Nikaragua sa zmieta v politickej kríze od vlaňajšieho apríla, keď sa prezident Daniel Ortega pokúsil znížiť dôchodky v snahe vyplniť trhliny v sociálnom poistení, čo vyvolalo násilné masové protesty. Išlo o najkrvavejšie zrážky v Nikarague od ukončenia občianskej vojny v roku 1990. Hoci prezident zakrátko od svojich zámerov ustúpil, prepukli celoštátne demonštrácie za jeho odstúpenie.Ortega proti demonštrantom zároveň tvrdo zakročil. Pri násilnostiach zahynulo podľa Medziamerickej komisie pre ľudské práva (IACHR) zhruba 320 ľudí a vyše 600 ďalších skončilo vo väzení.