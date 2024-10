New Jersey Devils neprežíva optimálnu časť sezóny, Nemec sedel na tribúne a Tatar odohral len sedem minút

Trojnásobné vyrovnanie

26.10.2024 (SITA.sk) - Zámorský tím New Jersey Devils neprežíva optimálnu časť sezóny. „Diabli“ nestačili v nočnom zápase na lokálneho rivala New York Islanders a prehrali s ním 3:4 po predĺžení. Pre Devils to bola už štvrtá prehra v rade.O idylickom rozpoložení nemôžu hovoriť ani dvaja slovenskí korčuliari pôsobiaci v tomto klube. Obranca Šimon Nemec sa rovnako ako v predchádzajúcom stretnutí ocitol iba na tribúne v pozícii zdravého náhradníka. Tomáš Tatar v zostave figuroval, v štvrtom útoku však odohral iba 7 minút a 25 sekúnd.Zverenci trénera Sheldona Keefa v súboji s Islanders ukázali charakter. V zápase trikrát prehrávali, no zakaždým dokázali vyrovnať. O osude stretnutia však rozhodol v 69. sekunde predĺženia útočník hostí Bo Horvat „S niektorými vecami som spokojný. Ukázali sme určité zlepšenie, ale stále odkrývame to, že máme rezervy. Máme potrebnú hĺbku kádra, čo však musíme v zápasoch využívať,“ povedal pre oficiálny web zámorskej profiligy domáci kouč Keefe narážajúc na fakt, že do zostavy jeho tímu sa vrátili defenzívne opory Luke Hughes i Brett Pesce.Práve ich prítomnosť znamená, že Nemec sa v ostatných dvoch dueloch ocitol mimo zostavy. Devils majú aktuálne druhú najpriepustnejšiu obranu v celej súťaži. Inkasovali už 37 gólov, pričom horšie je na tom iba Pittsburgh Penguins . Na obranu klubu zo severovýchodu USA však treba napísať, že odohral najviac duelov spomedzi všetkých tímov - až 11.V noci z piatka na sobotu zabodoval naplno aj minuloročný finalista play-off Edmonton Oilers , ktorý zvíťazil nad spomínaným Pittsburghom 4:0. Prvú nulu v aktuálnej sezóne vychytal brankár „olejárov“ Stuart Skinner. „Tučniaci“ však na jeho bránku vyslali iba 11 striel.Z triumfu sa tešil aj tím Vegas Golden Knights , ktorý na svojom ľade zdolal Ottawu Senators 6:4. Druhú výhra za sebou si pripísali na konto aj hokejisti Nashvillu Predators . Tí vyhrali na ľade Chicaga Blackhawks 3:1.