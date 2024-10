Zápas slovenských futbalistiek s Walesom sledoval rekordný počet fanúšikov, tréner Kopúň verí v návrat do Popradu

Hetrik si nechá na inokedy

Rekord v počte fanúšikov

Odveta

26.10.2024 (SITA.sk) - Slovenské futbalové reprezentantky uspeli v úvodnom zápase 1. kola play-off o postup na budúcoročné ME vo Švajčiarsku. Zverenky trénera Petra Kopúňa zvíťazili v Poprade nad Walesankami 2:1 a vytvorili si nádejnú pozíciu pred odvetou na trávniku súpera. O presné zásahy reprezentácie SR sa postarali Martina Šurnovská v 49. minúte a Mária Mikolajová v 58. minúte. V drese hostí sa strelecky presadila Ffion Morganová, ktorá skórovala v predposlednej minúte riadnej hracej doby.„Sme radi, že sme doma vyhrali. Vedeli sme, že v podstate je to najlepší tím z B-skupiny. Som šťastný, že sa nám podarilo dať dva góly a máme výhodu pred odvetou. Mal som sen, no ten inkasovaný mi to pokazil. Ale berieme aj taký výsledok proti tomuto súperovi a uvidíme, čo dokážeme ponúknuť tam,“ zhodnotil pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu kormidelník Kopúň.Martina Šurnovská mala už v prvom polčase minimálne dve vyložené šance, z ktorých mohla skórovať. Nakoniec sa jej to podarilo až štyri minúty po zmene strán.„Zvíťazili sme zaslúžene. Darilo sa nám hrať na brejky, po zisku lopty sme hrali dopredu čo najrýchlejšie a vychádzalo nám to. Pri góle som bola v správny čas na správnom mieste. Mám to natrénované, vďakabohu mi to tam padlo. Správne nás to ‚nahecovalo‘ a pridali sme aj druhý gól. Mohla som streliť aj hetrik, ale ten si nechám na inokedy," zhodnotila Šurnovská v mixzóne po zápase.Duel v Národnom tréningovom centre pod Tatrami sledovalo rekordných 2013 divákov. Podľa kouča výberu Slovenska aj to zohrávalo v zápase mimoriadne dôležitú úlohu.„Fantázia, veľmi pekne ďakujem. Som šťastný, že konečne prišla taká kulisa, za ktorú sa nemáme prečo hanbiť. Úprimne, bol som nervózny z toho, ako ich potešíme a aký výkon podáme. Som veľmi rád, že to takto dopadlo. Týmto výsledkom sme ukázali, že ženský futbal si zaslúži rešpekt aj u nás."Doteraz najviac divákov na zápas Sloveniek prišlo na štadión v Žiline v roku 2013, na súboj kvalifikácie MS 2015 proti favorizovanému Nemecku (0:6) zavítalo pod Dubeň 1128 divákov. Rekord spred deviatich rokov bol v piatok prekonaný takmer o tisíc fanúšikov.Odveta je na programe v utorok 29. októbra od 20:15 h v Cardiffe. Víťazky tohto dvojsúboja sa vo finále play-off stretnú s lepšími z dvojice Gruzínsko – Írsko. Veľmi pravdepodobne to budú Írky, ktoré uspeli v úvodnom meraní síl u súperiek vysoko 6:0.„Verím, že sa do Popradu ešte vrátime. Toto družstvo si to zaslúži. Niektoré hráčky si siahli na úplné dno síl, preto bude mimoriadne dôležitá regenerácia,“ uzavrel tréner SR.