New York očakáva počas vianočnej sezóny až 7 miliónov turistov

Na snímke dekorácie počas 87. ročníka slávnostného rozsvietenia vianočného stromčeka na námestí v Rockefellerovom centre v newyorskom Manhattane, archívna foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 21. decembra (TASR) - New York, mesto, ktoré nikdy nespí, sa teší veľkému záujmu turistov po celý rok, ale najviac počas Vianoc. Podľa predbežných odhadov je na najlepšej ceste, aby v závere roka privítal 7 miliónov návštevníkov, čo ho robí najatraktívnejším mestom z hľadiska turistického ruchu. Tamojšie hotely hlásia, že sú už na 90 % obsadené.Od začiatku tohto roka pribudlo v tzv. Veľkom jablku viac ako 20 nových hotelov, čo predstavuje nárast počtu izieb o 21.300. Ukázali to údaje spoločnosti NYC & Company, verejno-súkromnej firmy, ktorá slúži ako oficiálny turistický sprievodca v New Yorku a je dcérskou spoločnosťou radnice.NYC & Company preto očakáva, že rok 2019 bude mimoriadnym rokom pre cestovný ruch, keďže počet turistov by mal dosiahnuť až 67 miliónov. Z toho okolo 10,5 % sa príde do mesta zabaviť počas vianočnej sezóny.Mesto New York sa už deväť rokov teší z neustáleho zvyšovania počtu návštevníkov. Za posledných päť rokov táto "asfaltová džungľa" zaznamenala nárast hotelových rezervácií o 16,7 %.A k týmto štatistikám je potrebné pridať aj desaťtisíce prenajatých bytov cez rôzne aplikácie, ktorými si domáci privyrábajú, a ich počet je takmer nemožné spočítať.Cez jednu z najznámejších platforiem pre zdieľanie bývania - Airbnb bolo len minulý rok zarezervovaných 58.000 ubytovaní v New Yorku. Vyplýva to zo správy o vplyve krátkodobých prenájmov, ktorú pripravila výskumná skupina pre mestskú politiku a správu vecí verejných na univerzite McGill.Tieto údaje naznačujú, že vplyv cestovného ruchu na maloobchod v meste bude ešte lepší ako vlani. Štúdia národného združenia maloobchodníkov (NRF) signalizuje, že tržby v meste budú počas tejto vianočnej sezóny o 3,8 % až 4,2 % vyššie ako minulý rok, aj vďaka pozitívnym ekonomickým prognózam na rok 2020.Aj NYC & Company očakáva, že ekonomický vplyv Vianoc bude v tomto roku väčší ako v minulom, keďže stúpa počet turistov a s nimi aj nákupy, ktoré s tým súvisia.Počas sviatočnej sezóny sa turisti aj miestni obyvatelia koncentrujú najmä v okolí veľkých "vianočných klasík" mesta, ako je kultový vianočný strom v Rockefellerovom centre.S hmotnosťou 14 ton a ozdobený 50.000 farebných svetiel a hviezdou z 3 miliónov Swarovského krištáľov, si udržuje pozíciu najnavštevovanejšej atrakcie. Podľa údajov Rockefellerovho centra si ho každý deň príde pozrieť približne 798.000 ľudí.New York tiež ponúka turistom a obyvateľom obrovské množstvo malých vianočných trhov, ako je napríklad trh v Bryant Parku, s vyše 150 sklenenými kioskami. Sú individuálne navrhnuté a priťahujú miestnych aj zahraničných návštevníkov svojím širokým sortimentom odevov, umeleckých diel, kozmetických výrobkov, hračiek a potravín.