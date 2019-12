V rámci kotlíkovej dotácie môže jedna domácnosť získať 3000 eur

Ilustračná foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. decembra (TASR) - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlásila verejné obstarávanie na dodávku plynových kotlov v rámci dotačného programu. Výzva súvisí s kotlíkovou dotáciou, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Odhadovaná suma je 30.868.542 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).Predmetom zákazky je dodávka kondenzačných kotlov spolu s ich inštaláciou do domácností. Cieľom je vymeniť v domácnostiach zastarané spaľovacie kotle na tuhé palivo za nízkoemisné plynové kotle, uvádza sa vo vestníku. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 24. januára 2020. Obstarávanie sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie.Prvú etapu kotlíkovej dotácie vyhlásilo MŽP v októbri. V tejto etape môžu požiadať o dotáciu vyššie územné celky (VÚC) alebo štátne rozpočtové organizácie z oblasti tvorby a ochrany životného prostredia.Občan sa bude musieť preukázať, že používal kotol na tuhé palivo a v najlepšom prípade ho zlikvidoval. Na jednu domácnosť bude poskytnutý príspevok 3000 eur. Výmena kotlov súvisí so zlepšením kvality ovzdušia.