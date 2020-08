New York Rangers si v drafte NHL vyberú ako prví. Zrejme zvolia nováčika, ktorého porovnávajú s Crosbym

Potrebovali kus šťastia

Hurikáni z Caroliny si zavtipkovali

Ešte nebol na Manhattane

12.8.2020 (Webnoviny.sk) - Po veľmi rýchlom vypadnutí v predkole play-off zámorskej hokejovej NHL sa na tím New York Rangers usmialo šťastie v pondelkovej lotérii. Žreb totiž rozhodol, že "jazdci" si v októbrovom drafte nováčikov budú vyberať hráča na prvom mieste.Siahnuť teda môžu po najtalentovanejšom mladíkovi súčasnosti, ktorým je kanadský útočník Alexis Lafrenier . NY Rangers len druhýkrát v histórii draftu získali právo voľby z 1. priečky, predtým sa tak stalo ešte v roku 1965."Keď sme videli naše logo, zmocnili sa nám výnimočné emócie. Vedeli sme. že potrebujeme kus šťastia, ktoré sa dnes priklonilo na našu stranu. Sme veľmi šťastní. Získať prvú voľbu je vždy skvelé, v tomto roku je to však výnimočné," prezradil pre oficiálny web profiligy generálny manažér Rangers Jeff Gorton. Priznal, že s Lafrenierom sa klub ešte nezhováral."Nechceli sme márniť čas. Tento proces nás čaká teraz, keď mám šancu získať tohoto mladého muža. Určite sa stretneme s ním aj s jeho rodinou," dodal.NY Rangers mali na zisk prvého miesta v drafte rovnakú šancu 12,5 percenta ako ďalších sedem tímov, ktoré nepochodili v predkole play-off. Kým "jazdci" sa radujú aspoň z náplasti v podobe víťazstva v draftovej lotérii, tímy Edmonton Oilers Winnipeg Jets sa budú pripravovať na nový ročník bez tohto "darčeka".Rangers v predkole play-off nestačili na Carolinu Hurricanes , ktorej podľahli 0:3 na zápasy. Vedenie "hurikánov" si po úspešnom žrebe pre "jazdcov" trochu zavtipkovalo, keď na twitter napísalo: "Nemáte za čo NYRangers".Pôvodne sa draft nováčikov mal konať už v závere júna, no pandémia koronavírusu spôsobila nielen odklad zápasov profiligy, ale spomenutého výberu mladíkov.Po pondelkovej noci je známe poradie na prvých pätnástich priečkach draftu - po NY Rangers nasledujú Los Angeles Kings , Ottawa Senators, Detroit Red Wings, opäť Ottawa, po nej Anaheim Ducks, zo 7. priečky New Jersey Devils a z ôsmej Buffalo Sabres. Nasledujú Minnesota Wild, Winnipeg Jets, Nashville Predators, Florida Panthers, Carolina Hurricanes (od Toronta, pozn.), Edmonton Oilers a Pittsburgh Penguins.Počas celej sezóny 2019/2020 prakticky niet pochýb, že ako prvého v drafte si víťaz lotérie vyberie Lafreniera. Tento 18-ročný Kanaďan v juniorskej QMJHL v tíme Rimouski Océanic dokazoval, že právom ho odborníci porovnávajú s hviezdami typu Sidney Crosby Získal mnoho individuálnych ocenení a v produktivite si pripísal 112 bodov za 35 gólov a 77 asistencií. Mladík po pondelkovej lotérii priznal, že ešte nikdy v živote nebol v newyorskom Manhattane."Rangers sú neskutočný tím s množstvom veľmi kvalitných hráčov. Istotne je to pekné mesto. V klube sú napríklad Artemij Panarin alebo Mika Zibanejad, obaja patria k najlepším v lige. Som presvedčený, že v najbližších rokoch na klub čakajú úspechy," poznamenal Lafrenier podľa webu NHL.com.