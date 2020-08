Play-off NHL: Prvé kolo medzi Tampou a Columbusom bolo dramatické, rozhodlo sa až v 151. minúte (video)

Štvrtý najdlhší zápas v histórii NHL





12.8.2020 (Webnoviny.sk) - Mimoriadnu drámu priniesol hneď prvý duel prvého kola play-off zámorskej hokejovej NHL . V stretnutí medzi Tampou Bay Lightning Columbusom Blue Jackets padli v riadnom hracom čase po dva góly, strelci oboch tímov sa však potom odmlčali po dobu štyroch predĺžení. Rozuzlenie priniesla až piata extra dvadsaťminútovka, v ktorej triumf "bleskov" 3:2 po predĺžení zariadil Brayden Point.Rozhodujúci gól v Toronte padol až v 151. minúte, takže spomenutý zápas bol štvrtý najdlhší v histórii kanadsko-americkej hokejovej profiligy. Keďže sa duel neúmerne natiahol a v rovnakej hale sa v daný deň mal konať aj súboj Bostonu Bruins Carolinou Hurricanes , tento zápas museli odložiť na stredu.Mimoriadny priebeh duelu priniesol mimoriadne porcie hráčov na ľade a týkalo sa to aj slovenského obrancu Erika Černáka . Mladý bek Tampy na ľade strávil 48:54 min a bol štvrtým najvyťaženejším hráčom svojho tímu.Počas celého duelu si pripísal šesť striel na bránku súpera. Lightning mali v súboji streleckú prevahu a na fínskeho brankára Joonasa Korpisala vyslali až 88 striel, Fín 85 zákrokmi dosiahol nový rekord vyraďovacej časti NHL. Celkovo v súboji štatistici zaznamenali 151 striel, čo je najviac od sledovania tohto ukazovateľa."Bol to mimoriadne náročný zápas po fyzickej aj mentálnej stránke," zhodnotil autor víťazného gólu Brayden Point na webe NHL.com a k svojmu zásahu doplnil: "Vôbec som nemieril. Videl som pred sebou puk, tak som sa ho snažil poslať na bránku. Mal som šťastie, že zamieril do rohu bránky."Neskutočných 65:06 min odohral za Columbus obranca Seth Jones. "Cítim sa dobre. Snažil som sa zostať hydratovaný a pomáhalo to. Je jasné, že naše nohy sú teraz mimoriadne unavené, ale dostať sa cez to všetko je iba o hlave," poznamenal Jones.Súboj medzi Tampou a Columbusom bol najdlhší v NHL od 4. mája 2000, keď rovnako v piatom predĺžení o triumfe Philadelphie Flyers nad Pittsburghom Penguins rozhodol Keith Primeau.Vôbec najdlhší zápas histórie NHL sa konal v marci 1936, keď duel medzi Detroitom Red Wings a Montrealom Maroons v šiestom predĺžení a 117. minúte predĺženia rozhodol pre americký tím Mud Bruneteau. Vtedy to bol jediný gól celého stretnutia.V Edmontone proti sebe nastúpili Calgary Flames Dallas Stars slovenského obrancu Andreja Sekeru . Kanaďania vyhrali na Texasanmi tesne 3:2 a v sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 1:0 na zápasy.Andrej Sekera na ľade strávil 15:50 minúty a v súboji si pripísal dva mínusové body. Do play-off vstúpili úspešne aj hráči Vegas Golden Knights , ktorí zdolali Chicago Blackhawks 4:1.