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02. septembra 2026

Nemecká polícia vyšetruje dva útoky na elektrické rozvodne pre podozrenia zo sabotáže a terorizmu


Tagy: elektrická rozvodňa Hybridné hrozby Nemecká polícia Podozrenie z terorizmu ruská sabotáž Sabotáž Výbušniny

Útoky sa odohrali v deň, keď Nemecko oficiálne obvinilo Rusko z pokusu o „hybridný útok“ pomocou dronu s výbušninami na strategickom letisku v Lipsku minulý mesiac.



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gettyimages 1340413200 676x450 2.9.2026 (SITA.sk) - Útoky sa odohrali v deň, keď Nemecko oficiálne obvinilo Rusko z pokusu o „hybridný útok“ pomocou dronu s výbušninami na strategickom letisku v Lipsku minulý mesiac.


Nemecká polícia vyšetruje dva útoky na elektrické rozvodne, ku ktorým došlo v utorok v rôznych častiach krajiny, pri ktorých existuje podozrenie, že išlo o sabotáže zamerané na kritickú infraštruktúru, potvrdili v stredu kompetentné úrady.

Dve sabotáže za jeden deň


Prvý incident, pri ktorom v utorok nadránom improvizované výbušniny pri zariadení v spolkovej krajine Brandenbursko poškodili elektrické káble, polícia vyšetruje ako možný terorizmus.

Pri druhej sabotáži v utorok večer neznámi páchatelia údajne úmyselne spôsobili skrat na nadzemnom vedení v rozvodni v Bergheime v Severnom Porýní‑Vestfálsku. Energetická spoločnosť RWE uviedla, že v dôsledku toho bolo vyradených z prevádzky päť výrobných jednotiek v dvoch uhoľných elektrárňach v regióne.

Minister vnútra Severného Porýnia‑Vestfálska Herbert Reul povedal, že úrady preverujú, či útok mohol byť riadený „cudzím štátom“, alebo či šlo o ľavicový extrémizmus. Ani jeden útok nespôsobil rozsiahle výpadky elektriny, hoci prevádzka blízkych uhoľných elektrární bola ovplyvnená.

Je za tým Moskva?


Nemecko čelí opakovaným útokom na elektrickú infraštruktúru, pričom v niektorých prípadoch sa k nim prihlásili krajne ľavicové skupiny. Berlín, ktorý je kľúčovým podporovateľom Ukrajiny v boji proti Rusku, je zároveň v strehu pred sabotážnymi plánmi podporovanými Moskvou.

Viac sabotáží, viac hybridných útokov; tieto zásahy sa nedejú niekde ďaleko, dejú sa priamo na našom prahu,“ povedal Reul na tlačovej konferencii. „A ktokoľvek takto koná, nesnaží sa zasiahnuť len káble; snaží sa zasiahnuť našu krajinu.

Útoky sa odohrali v deň, keď Nemecko oficiálne obvinilo Rusko z pokusu o „hybridný útok“ pomocou dronu s výbušninami na strategickom letisku v Lipsku minulý mesiac a oznámilo diplomatické protiopatrenia.

Reul uviedol, že úrady sa snažia zistiť, či medzi dvoma útokmi na rozvodne existuje súvislosť. „Sme v úzkom kontakte s kolegami v Brandenbursku,“ dodal.


Zdroj: SITA.sk - Nemecká polícia vyšetruje dva útoky na elektrické rozvodne pre podozrenia zo sabotáže a terorizmu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: elektrická rozvodňa Hybridné hrozby Nemecká polícia Podozrenie z terorizmu ruská sabotáž Sabotáž Výbušniny
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