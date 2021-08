New York zaviedol tvrdé pravidlá, neočkovaní sa do reštaurácie či iných zariadení nedostanú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.8.2021 (Webnoviny.sk) - V New Yorku od utorka začali platiť pravidlá, na základe ktorých musia reštaurácie, telocvične či múzeá od zákazníkov vyžadovať potvrdenie o vakcinácii proti ochoreniu COVID-19. Kontrola nových pravidiel sa však začne až od 13. septembra.Starosta New Yorku Bill de Blasio dúfa, že nové pravidlá presvedčia viac ľudí, aby sa dali zaočkovať. Ak to neurobia, tak podľa starostu riskujú, že sa nedostanú do mnohých kultúrnych zariadení mesta.Smernicu o vakcinácii v New Yorku starosta prvý raz ohlásil pred dvomi týždňami. Odvtedy podľa údajov mesta aspoň jednu dávku očkovacej látky proti koronavírusu dostalo viac ako 301-tisíc ľudí. Doteraz je v New Yorku aspoň jednou dávkou zaočkovaných 5,2 milióna z 8,8 milióna obyvateľov mesta a takmer 5 miliónov je vakcinovaných úplne.Nové pravidlá sú súčasťou najnovšej kampane mesta s cieľom mať pandémiu pod kontrolou. Rýchle šírenie delta variantu vírusu totiž spôsobilo, že počet infekcií a hospitalizácií prudko stúpol. Za uplynulých sedem dní v New Yorku v priemere hlásili dvetisíc nových nákaz denne. Koncom júna to bolo len zhruba 200 nových infekcií denne.