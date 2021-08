Taliban sľubuje rešpektovanie práv žien, svet chce presvedčiť o zmene k lepšiemu

Žiadna diskriminácia

Mnohí Afganci sú skeptickí

Bojovníci majú zoznamy hľadaných osôb

17.8.2021 (Webnoviny.sk) - Hovorca militantného hnutia Taliban prisľúbil rešpektovanie ženských práv v rámci islamského práva šaría. Vyjadril sa tak počas prvej tlačovej konferencie, odkedy hnutie opätovne získalo kontrolu nad krajinou. S cieľom upokojiť obyvateľov krajiny aj svetové mocnosti sa tiež podľa agentúry AP zaviazal, že hnutie sa nebude mstiť tým, ktorí mu vzdorovali. Zabihulláh Mudžáhid , ktorý bol roky tajomnou postavou za oficiálnymi vyjadreniami skupiny, opätovne potvrdil snahy Talibanu presvedčiť svet, že sa zmenili a už nie sú tým hnutím, ktoré v deväťdesiatych rokoch minulého storočia brutálne vládlo v Afganistane.„Chcel by som ubezpečiť medzinárodnú komunitu, že nikomu neublížime,“ konštatoval Zabihulláh Mudžáhid s tým, že nechcú mať s medzinárodnou komunitou žiadne problémy. „Máme právo konať na základe našich náboženských princípov. Iné krajiny majú rôzne prístupy, pravidlá a regulácie... Afganci majú právo mať vlastné pravidlá a regulácie v súlade s našimi hodnotami,“ pokračoval a dodal, že budú rešpektovať práva žien v súlade s právom šaría.„Budú s nami pracovať bok po boku. Chceli by sme ubezpečiť medzinárodnú komunitu, že nebude žiadna diskriminácia,“ uviedol Mudžáhid.Hnutie tiež podľa neho chce, aby súkromné médiá „zostali nezávislé“, zdôraznil však, že novinári „by nemali pracovať proti národným hodnotám“. Prisľúbil aj, že militanti zabezpečia Afganistan, no nebudú sa mstiť tým, ktorí pracovali s bývalou vládou alebo zahraničnými vládami či jednotkami. „Ubezpečujeme vás, že nikto nebude chodiť od dverí k dverám a zisťovať, prečo pomáhali,“ povedal.Po bleskovej ofenzíve, počas ktorej mnohé mestá bez boja padli do rúk Talibanu, sa hnutie snaží samo seba prezentovať ako umiernenejšie, ako bolo počas svojej poslednej vlády v krajine. Člen kultúrnej komisie Talibanu Enamulláh Samangání prisľúbil amnestiu a vyzval ženy, aby sa pridali k vláde.Mnohí Afganci sú však naďalej skeptickí. Staršia generácia si pamätá ultrakonzervatívnu interpretáciu islamu zo strany Talibanu, ktorá zahŕňala prísne obmedzenia žien, verejné kameňovanie či amputácie končatín.Kábul bol podľa agentúry AP dnes pokojný, zatiaľ čo militanti hliadkovali v uliciach a mnohí obyvatelia zo strachu radšej zostali doma. Mnohé ženy tiež vyjadrili obavy, že dve desaťročia trvajúci západný experiment snažiaci sa o rozšírenie ich práv a zmenu Afganistanu neprežije návrat vlády Talibanu.Napriek tomu, že hnutie tvrdí, že nepôjde po svojich nepriateľoch, bojovníci majú podľa ľudí v Kábule zoznamy tých, ktorí spolupracovali s vládou a hľadajú ich. Istá novinárka sa podľa vlastných slov ukrýva u príbuzných, pretože sa bojí vrátiť domov alebo do práce pre správy, že militanti hľadajú aj novinárov. Ona ani ďalšie ženy podľa nej neveria, že by sa Taliban zmenil.Samangání sa k obavám žien vyjadril s tým, že boli „hlavnými obeťami viac ako 40 rokov trvajúcej krízy v Afganistane“. „Islamský emirát Afganistan je pripravený poskytnúť ženám prostredie pre prácu a štúdium a tiež je pripravený na prítomnosť žien v rôznych (vládnych) štruktúrach podľa islamského práva a v súlade s našimi kultúrnymi hodnotami,“ povedal.„Takéto sľuby bude potrebné dodržať a zatiaľ - znovu pochopiteľne, vzhľadom na minulosť - sa tieto vyhlásenia stretli so skepticizmom,“ uviedol v reakcii hovorca úradu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Rupert Colville, pričom dodal, že za uplynulé dve desaťročia dosiahli v krajine mnohé ťažko získané pokroky v oblasti ľudských práv a práva všetkých Afgancov je potrebné brániť.