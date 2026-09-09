|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 9.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Martina
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. septembra 2026
New York zverejnil dokumenty o toxickom ovzduší po útokoch z 11. septembra
Podľa starostu mesto nezverejnilo všetko, čo vedelo o zdravotných rizikách v okolí Ground Zero, a snažilo sa obmedziť svoju právnu zodpovednosť. Newyorský starosta Zohran Mamdani v utorok oznámil ...
Zdieľať
9.9.2026 (SITA.sk) - Podľa starostu mesto nezverejnilo všetko, čo vedelo o zdravotných rizikách v okolí Ground Zero, a snažilo sa obmedziť svoju právnu zodpovednosť.
Newyorský starosta Zohran Mamdani v utorok oznámil zverejnenie desiatok tisíc dokumentov, ktoré podľa neho ukazujú, že mesto po teroristických útokoch z 11. septembra 2001 nezverejnilo všetky svoje poznatky o toxicite ovzdušia. Materiály sa týkajú zdravotných rizík, kvality vzduchu a reakcie mesta na útoky, pri ktorých v Spojených štátoch zahynulo 2 977 ľudí.
„Sú to dokumenty, ktoré ukazujú, čo mesto vedelo o toxickom ovzduší v okolí Ground Zero, kedy to vedelo a ako konalo, aby obmedzilo svoju zodpovednosť,“ povedal Mamdani na tlačovej konferencii. Mesto sprístupnilo približne 170-tisíc strán dokumentov, pričom ďalšie materiály má zverejňovať postupne počas nasledujúcich 12 mesiacov.
Zverejnenie je súčasťou dohody s organizáciou 9/11 Health Watch, ktorá zastupuje záujmy obetí a súdnou cestou sa domáhala sprístupnenia dokumentov. Jej riaditeľ Benjamin Chevat uviedol, že štyri po sebe nasledujúce vedenia mesta počas 25 rokov zadržiavali materiály o nebezpečenstve toxických látok na dolnom Manhattane a v západnom Brooklyne, hoci verejnosť naďalej uisťovali, že ovzdušie je „bezpečné a prijateľné“.
Po zrútení Svetového obchodného centra sa nad oblasťou vytvoril oblak prachu a znečistenie pretrvávalo celé mesiace. Podľa federálneho programu zdravotného monitorovania odvtedy zomrelo viac ako 9 400 ľudí na ochorenia spojené s vystavením látkam v zasiahnutej oblasti. Tisíce ďalších Newyorčanov dodnes trpia rakovinovými ochoreniami.
Mamdani pri otázke na predstaviteľov, ktorí mali informácie zadržiavať, uviedol, že zodpovednosť sa týka viacerých ľudí, ktorým Newyorčania dôverovali. „Ľudia ochoreli, pretože lídri, ktorým dôverovali, klamali a hovorili im, že je bezpečné dýchať toxický vzduch,“ vyhlásil.
Zverejnené dokumenty by mohli poukazovať aj na postup dvoch bývalých starostov, Rudyho Giulianiho, ktorý bol vo funkcii v čase útokov, a Michaela Bloomberga, ktorý viedol mesto od januára 2002 do decembra 2013. Hlavný právny poradca mesta Steven Banks uviedol, že niektoré materiály sa týkajú diskusií Giulianiho administratívy o právnej zodpovednosti a zdravotných rizikách. Ďalší dokument zachytáva informácie o obavách obyvateľov dolného Manhattanu z kvality ovzdušia, ktoré počas Bloombergovho pôsobenia poskytol kongresman Jerry Nadler.
Giulianiho hovorca na žiadosť o vyjadrenie nereagoval a Bloombergov tím odmietol vec komentovať. Zverejnenie dokumentov prichádza pred 25. výročím útokov, pri ktorých unesené lietadlá narazili do veží Svetového obchodného centra a Pentagonu, zatiaľ čo štvrté sa po zásahu cestujúcich zrútilo pri Shanksville v Pensylvánii.
Zdroj: SITA.sk - New York zverejnil dokumenty o toxickom ovzduší po útokoch z 11. septembra © SITA Všetky práva vyhradené.
Newyorský starosta Zohran Mamdani v utorok oznámil zverejnenie desiatok tisíc dokumentov, ktoré podľa neho ukazujú, že mesto po teroristických útokoch z 11. septembra 2001 nezverejnilo všetky svoje poznatky o toxicite ovzdušia. Materiály sa týkajú zdravotných rizík, kvality vzduchu a reakcie mesta na útoky, pri ktorých v Spojených štátoch zahynulo 2 977 ľudí.
„Sú to dokumenty, ktoré ukazujú, čo mesto vedelo o toxickom ovzduší v okolí Ground Zero, kedy to vedelo a ako konalo, aby obmedzilo svoju zodpovednosť,“ povedal Mamdani na tlačovej konferencii. Mesto sprístupnilo približne 170-tisíc strán dokumentov, pričom ďalšie materiály má zverejňovať postupne počas nasledujúcich 12 mesiacov.
Zverejnenie je súčasťou dohody s organizáciou 9/11 Health Watch, ktorá zastupuje záujmy obetí a súdnou cestou sa domáhala sprístupnenia dokumentov. Jej riaditeľ Benjamin Chevat uviedol, že štyri po sebe nasledujúce vedenia mesta počas 25 rokov zadržiavali materiály o nebezpečenstve toxických látok na dolnom Manhattane a v západnom Brooklyne, hoci verejnosť naďalej uisťovali, že ovzdušie je „bezpečné a prijateľné“.
Po zrútení Svetového obchodného centra sa nad oblasťou vytvoril oblak prachu a znečistenie pretrvávalo celé mesiace. Podľa federálneho programu zdravotného monitorovania odvtedy zomrelo viac ako 9 400 ľudí na ochorenia spojené s vystavením látkam v zasiahnutej oblasti. Tisíce ďalších Newyorčanov dodnes trpia rakovinovými ochoreniami.
Mamdani pri otázke na predstaviteľov, ktorí mali informácie zadržiavať, uviedol, že zodpovednosť sa týka viacerých ľudí, ktorým Newyorčania dôverovali. „Ľudia ochoreli, pretože lídri, ktorým dôverovali, klamali a hovorili im, že je bezpečné dýchať toxický vzduch,“ vyhlásil.
Zverejnené dokumenty by mohli poukazovať aj na postup dvoch bývalých starostov, Rudyho Giulianiho, ktorý bol vo funkcii v čase útokov, a Michaela Bloomberga, ktorý viedol mesto od januára 2002 do decembra 2013. Hlavný právny poradca mesta Steven Banks uviedol, že niektoré materiály sa týkajú diskusií Giulianiho administratívy o právnej zodpovednosti a zdravotných rizikách. Ďalší dokument zachytáva informácie o obavách obyvateľov dolného Manhattanu z kvality ovzdušia, ktoré počas Bloombergovho pôsobenia poskytol kongresman Jerry Nadler.
Giulianiho hovorca na žiadosť o vyjadrenie nereagoval a Bloombergov tím odmietol vec komentovať. Zverejnenie dokumentov prichádza pred 25. výročím útokov, pri ktorých unesené lietadlá narazili do veží Svetového obchodného centra a Pentagonu, zatiaľ čo štvrté sa po zásahu cestujúcich zrútilo pri Shanksville v Pensylvánii.
Zdroj: SITA.sk - New York zverejnil dokumenty o toxickom ovzduší po útokoch z 11. septembra © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Spoločnosť LG Electronics prezentuje na veľtrhu IFA 2026 rozšírený ekosystém inteligentnej domácnosti, prispôsobený európskemu životnému štýlu
Spoločnosť LG Electronics prezentuje na veľtrhu IFA 2026 rozšírený ekosystém inteligentnej domácnosti, prispôsobený európskemu životnému štýlu
<< predchádzajúci článok
Pamätný deň obetí holokaustu pripomína význam ochrany mieru a ľudskej dôstojnosti, zdôraznil Blanár
Pamätný deň obetí holokaustu pripomína význam ochrany mieru a ľudskej dôstojnosti, zdôraznil Blanár