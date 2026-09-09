|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 9.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Martina
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. septembra 2026
Pamätný deň obetí holokaustu pripomína význam ochrany mieru a ľudskej dôstojnosti, zdôraznil Blanár
Tagy: Holokaust Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia Židovský kódex
Je mimoriadne dôležité, aby sme túto historickú pamäť uchovávali a odovzdávali ďalším generáciám. Len tak dokážeme zabrániť tomu, aby sa tragické dejiny opakovali, dodal Blanár. Minister ...
Zdieľať
9.9.2026 (SITA.sk) - Je mimoriadne dôležité, aby sme túto historickú pamäť uchovávali a odovzdávali ďalším generáciám. Len tak dokážeme zabrániť tomu, aby sa tragické dejiny opakovali, dodal Blanár.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár vyjadril pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia hlboký záväzok chrániť mier a ľudskú dôstojnosť. „Pamiatka obetí holokaustu nám aj dnes pripomína potrebu o to dôslednejšie chrániť ľudské práva a dôstojnosť každého človeka bez ohľadu na rasu, národnosť, etnickú či náboženskú príslušnosť,“ povedal minister.
Blanár zdôraznil, že Holokaust je tragickou pripomienkou toho, kam až môže viesť nenávisť, rasizmus, antisemitizmus či uplatňovanie kolektívnej viny. „Je odkazom, na ktorý nesmieme zabúdať ani v súčasnosti, keď prejavy nenávisti, odmietanie odlišných názorov či spochybňovanie základných práv a slobôd nesmú mať v našej spoločnosti miesto,“ dodal.
Minister podčiarkol význam antifašistického odkazu Slovenska. „Slovenská republika stojí na silných pilieroch antifašistického odkazu, ktorý je pevnou súčasťou našich moderných dejín. Pripomenuli sme si ho aj nedávno pri príležitosti 82. výročia Slovenského národného povstania, počas ktorého sa proti fašizmu spojili a postavili ľudia rôznych národností, vierovyznaní a presvedčení vrátane židovských obyvateľov Slovenska. Je preto mimoriadne dôležité, aby sme túto historickú pamäť uchovávali a odovzdávali ďalším generáciám. Len tak dokážeme zabrániť tomu, aby sa tragické dejiny opakovali,“ apeloval.
Dátum 9. september 1941 je v slovenskej histórii spojený s prijatím tzv. Židovského kódexu - protižidovskej právnej normy vlády vojnovej Slovenskej republiky. V tento deň uplynie 85 rokov od prijatia Židovského kódexu, ktorý sa radil medzi najtvrdšie protižidovské právne opatrenia v Európe. Pripomienka prijatia Židovského kódexu je vhodnou príležitosťou na varovanie dnešných generácií, keď sa v spoločnosti objavuje nebezpečná nevraživosť či nenávisť.
Tragickým vyústením bolo 70-tisíc obetí holokaustu na území vtedajšieho Slovenska. Tieto obete, ale aj ďalšie obete rasového násilia si Slovenská republika s pietou každoročne pripomína. Pripomienka prijatia Židovského kódexu je vhodnou príležitosťou na varovanie dnešných generácií, keď sa v spoločnosti objavuje nebezpečná nevraživosť či nenávisť. Proti fenoménu rasizmu, xenofóbie a popierania holokaustu bojuje na medzinárodnej pôde aj Medzinárodná aliancia pre pripomínanie holokaustu IHRA (www.holocaustremembrance.com), kde je Slovensko stálym členom aktívne sa podieľajúcim na práci tohto medzinárodného zoskupenia.
Slovenská republika si 9. septembra v rámci Dňa obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý sa zaraďuje medzi pamätné dni, pripomína 85. výročie prijatia Židovského kódexu. Poslanci NR SR schválili 31. októbra 2001 zákon, ktorým stanovili 9. september ako spomienku na obete holokaustu a výzvu k zápasu proti všetkým prejavom rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie a akejkoľvek forme útlaku a diskriminácie.
Transport prvých tisíc židovských žien vypravili 25. marca 1942 z Popradu, posledný transport v prvej vlne deportácie vyviezol celé rodiny 20. októbra toho istého roku. Slovenská vláda za deportáciu každého Žida zaplatila 500 ríšskych mariek, ako to požadovalo Nemecko. Päťdesiatsedem transportov smerovalo do oblasti Lublinu a do Osvienčimu, do koncentračných táborov vyviezli 58-tisíc Židov, z ktorých prežilo len niekoľko stoviek. Druhá vlna deportácií od jesene 1944 zasiahla približne 13-tisíc ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Pamätný deň obetí holokaustu pripomína význam ochrany mieru a ľudskej dôstojnosti, zdôraznil Blanár © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár vyjadril pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia hlboký záväzok chrániť mier a ľudskú dôstojnosť. „Pamiatka obetí holokaustu nám aj dnes pripomína potrebu o to dôslednejšie chrániť ľudské práva a dôstojnosť každého človeka bez ohľadu na rasu, národnosť, etnickú či náboženskú príslušnosť,“ povedal minister.
Blanár zdôraznil, že Holokaust je tragickou pripomienkou toho, kam až môže viesť nenávisť, rasizmus, antisemitizmus či uplatňovanie kolektívnej viny. „Je odkazom, na ktorý nesmieme zabúdať ani v súčasnosti, keď prejavy nenávisti, odmietanie odlišných názorov či spochybňovanie základných práv a slobôd nesmú mať v našej spoločnosti miesto,“ dodal.
Minister podčiarkol význam antifašistického odkazu Slovenska. „Slovenská republika stojí na silných pilieroch antifašistického odkazu, ktorý je pevnou súčasťou našich moderných dejín. Pripomenuli sme si ho aj nedávno pri príležitosti 82. výročia Slovenského národného povstania, počas ktorého sa proti fašizmu spojili a postavili ľudia rôznych národností, vierovyznaní a presvedčení vrátane židovských obyvateľov Slovenska. Je preto mimoriadne dôležité, aby sme túto historickú pamäť uchovávali a odovzdávali ďalším generáciám. Len tak dokážeme zabrániť tomu, aby sa tragické dejiny opakovali,“ apeloval.
Dátum 9. september 1941 je v slovenskej histórii spojený s prijatím tzv. Židovského kódexu - protižidovskej právnej normy vlády vojnovej Slovenskej republiky. V tento deň uplynie 85 rokov od prijatia Židovského kódexu, ktorý sa radil medzi najtvrdšie protižidovské právne opatrenia v Európe. Pripomienka prijatia Židovského kódexu je vhodnou príležitosťou na varovanie dnešných generácií, keď sa v spoločnosti objavuje nebezpečná nevraživosť či nenávisť.
Tragickým vyústením bolo 70-tisíc obetí holokaustu na území vtedajšieho Slovenska. Tieto obete, ale aj ďalšie obete rasového násilia si Slovenská republika s pietou každoročne pripomína. Pripomienka prijatia Židovského kódexu je vhodnou príležitosťou na varovanie dnešných generácií, keď sa v spoločnosti objavuje nebezpečná nevraživosť či nenávisť. Proti fenoménu rasizmu, xenofóbie a popierania holokaustu bojuje na medzinárodnej pôde aj Medzinárodná aliancia pre pripomínanie holokaustu IHRA (www.holocaustremembrance.com), kde je Slovensko stálym členom aktívne sa podieľajúcim na práci tohto medzinárodného zoskupenia.
Slovenská republika si 9. septembra v rámci Dňa obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý sa zaraďuje medzi pamätné dni, pripomína 85. výročie prijatia Židovského kódexu. Poslanci NR SR schválili 31. októbra 2001 zákon, ktorým stanovili 9. september ako spomienku na obete holokaustu a výzvu k zápasu proti všetkým prejavom rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie a akejkoľvek forme útlaku a diskriminácie.
Transport prvých tisíc židovských žien vypravili 25. marca 1942 z Popradu, posledný transport v prvej vlne deportácie vyviezol celé rodiny 20. októbra toho istého roku. Slovenská vláda za deportáciu každého Žida zaplatila 500 ríšskych mariek, ako to požadovalo Nemecko. Päťdesiatsedem transportov smerovalo do oblasti Lublinu a do Osvienčimu, do koncentračných táborov vyviezli 58-tisíc Židov, z ktorých prežilo len niekoľko stoviek. Druhá vlna deportácií od jesene 1944 zasiahla približne 13-tisíc ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Pamätný deň obetí holokaustu pripomína význam ochrany mieru a ľudskej dôstojnosti, zdôraznil Blanár © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Holokaust Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia Židovský kódex
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
New York zverejnil dokumenty o toxickom ovzduší po útokoch z 11. septembra
New York zverejnil dokumenty o toxickom ovzduší po útokoch z 11. septembra
<< predchádzajúci článok
Trenčiansku univerzitu bude reprezentovať nový basketbalový tím!
Trenčiansku univerzitu bude reprezentovať nový basketbalový tím!