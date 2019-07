Newcastle so Slovákom Dúbravkom bude mať nového trénera

Na archívnej snímke Steve Bruce. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Newcastle upon Tyne 17. júla (TASR) - Steve Bruce je od stredy nový tréner futbalistov anglického klubu Newcastle United, kde pôsobí aj slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka. Bruce podpísal zmluvu na tri roky a v realizačnom tíme bude spolupracovať so Steveom Agnewom a Stephenom Clemenceom.Newcastle obsadil v predchádzajúcom ročníku najvyššej anglickej súťaže trinástu priečku pod vedením Rafaela Beniteza. Španielsky kouč však v júni zamieril do čínskeho Ta-lienu I-fang.povedal 58-ročný Bruce na oficiálnej klubovej stránke.Nový realizačný tím odcestuje za zverencami do Číny, kde Newcastle v stredu odohrá duel prípravného turnaja Premier League Asia Trophy proti Wolverhamptonu Wanderers. Pre Brucea je Newcastle deviata zastávka v 21-ročnej trénerskej kariére, vo Wigane Athletic pôsobil dvakrát.