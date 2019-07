Slovenské kluby sa chystajú na odvety EL, nie sú v ideálnej pozícii

Na snímke vľavo Marko Divkovič (Dunajská Streda) a vpravo Michal Helik (Krakov) v zápase 1. predkola Európskej ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - Cracovia Krakov 11. júla 2019 v Dunajskej Strede. Foto: TASR Foto: TASR

odvety 1. predkola EL 2019/2020, štvrtok 18. júla:



18.30 Levski Sofia - MFK Ružomberok /prvý zápas: 2:0, rozhoduje: Viačeslav Banari (Mold.)/



19.00 Cracovia Krakov - FC DAC 1904 Dunajská Streda /prvý zápas: 1:1, rozhoduje: Athanasios Tzilos (Gréc.)/



20.45 FC Spartak Trnava - FK Radnik Bijeljina (prvý zápas: 0:2, rozhoduje: Rahim Hasanov (Azer.)/

Bratislava 17. júla (TASR) - Komplikovaná situácia čaká troch slovenských futbalových zástupcov vo štvrtkových odvetách 1. predkola Európskej ligy UEFA 2019/2020. Ružomberok bude na pôde bulharského Levski Sofia doháňať prehru 0:2 z domáceho duelu, Trnava rovnaké manko doma proti bosnianskemu Radniku Bijeljina. Dunajská Streda pred týždňom doma remizovala s poľskou Cracoviou Krakov 1:1, takže tiež nie je pred odvetou v najideálnejšie pozícii.V tábore DAC však panujú optimizmus a viera vo vlastné schopnosti. Za výber nemeckého trénera Petra Hyballu odohrá posledný zápas reprezentačný obranca Ľubomír Šatka, potom odíde do Lechu Poznaň. Hráči sú pripravení nadviazať na výkon z druhého polčasu úvodnej konfrontácie.vyhlásil pre klubový web obranca Kristián Koštrna. Jeho spoluhráč a írsky reprezentant do 21 rokov Connor Ronan je tiež optimista: "O súperovi už vieme viac, keďže máme za sebou prvý vzájomný duel. Možno bude treba byť trpezlivejší na lopte a pri zakladaní útokov. Musíme si vypracovať príležitosti a bolo by dobré skórovať čo najskôr, aby sme domácich vyviedli z miery. Od úvodného hvizdu ich chceme dostať pod tlak a pokiaľ nastúpime s dostatočnou dávkou sebavedomia, máme šancu postúpiť." Duel (19.00) povedie ako hlavný rozhodca Grék Athanasios Tzilos, zápas bude vysielať RTVS na Dvojke. Ak sa Dunajskej Strede podarí prejsť cez poľského súpera, v 2. predkole sa stretne s gréckym Atromitosom.Úradujúci víťaz Slovenského pohára Spartak Trnava musel v Bosne prehltnúť horkú pilulku. Agilní domáci mu strelili v každom polčase po góle, hrali agresívne aj dobre organizovane a "andeli" sa nezmohli na gólovú odpoveď. Po zápase zavládlo v slovenskom mužstve veľké sklamanie, ale Trnavčania nehádžu flintu do žita.povedal kouč "červeno-čiernych" Ricardo Cheu.uviedol brankár Trnavy Dobrivoj Rusov. Súboj na Štadióne Antona Malatinského má výkop o 20.45 h, ako hlavný arbiter ho povedie Rahim Hasanov z Azerbajdžanu. Televízni diváci si môžu pozrieť priamy prenos na Dvojke RTVS. Ak Trnava prejde cez úvodnú prekážku, v 2. predkole nastúpi proti bulharskému Lokomotivu Plovdiv.Ružomberský tím trénerskej dvojice Ján Haspra a Marek Sapara v prvom stretnutí s 26-násobným bulharským majstrom PFC Levski Sofia síce herne nesklamal, nedokázal však streliť gól a dva inkasoval. Najväčšiu šancu "Ruže" na gól nepremenil v závere český stredopoliar Filip Hašek.povedal 22-ročný futbalista pre klubový web. Duel na Štadióne Georgija Asparuchova (18.30) sa bude hrať bez domácich divákov, keďže domáci klub má od Európskej futbalovej únie (UEFA) za výtržnosti a rasizmus ešte z predchádzajúcej sezóny dvojzápasový trest. Hlavným rozhodcom bude Viačeslav Banari z Moldavska. Priamy prenos odvysiela RTVS. V prípade, že sa MFK podarí "malý zázrak" a Levski vyradí, v 2. predkole sa stretne s úspešným z dua AEK Larnaka z Cypru - FC Petrocub-Hincesti z Moldavska (prvý zápas vyhral AEK doma 1:0).