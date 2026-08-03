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03. augusta 2026
Newcastle získal do kádra českého brankára, ktorý doteraz chytal v Portugalsku – VIDEO
Tagy: Premier League 2026/2027
Dvadsaťštyriročný český gólman Lukáš Horníček doteraz pôsobil v tíme SC Braga. Anglický futbalový klub Newcastle United podpísal zmluvu s českým brankárom Lukášom Horníčkom, ktorý doteraz ...
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3.8.2026 (SITA.sk) - Dvadsaťštyriročný český gólman Lukáš Horníček doteraz pôsobil v tíme SC Braga.
Anglický futbalový klub Newcastle United podpísal zmluvu s českým brankárom Lukášom Horníčkom, ktorý doteraz chytal v Portugalsku za SC Braga. Dvadsaťštyriročný Horníček podpísal kontrakt na päť rokov po aktivácii výkupnej klauzuly vo výške 30 miliónov eur. Stal sa tak piatou letnou posilou klubu "strák".
"Posledných pár dní bolo ako emocionálna horská dráha odkedy som prvýkrát počul o prestupe a teraz som veľmi šťastný, že som tu. Viem, že Newcastle je obrovské futbalové mesto s 52-tísic fanúšikmi na St James' Parku, ktorí vytvárajú neuveriteľnú atmosféru a v každom zápase tlačia tím dopredu. Nemôžem sa dočkať, kedy si pred nimi zahrám,“ povedal český gólman, ktorý by mal na pozícii klubovej jednotky nahradiť Nicka Popea.
Športový riaditeľ anglického klubu Ross Wilson označil Horníčka za jedného z najlepších mladých brankárov v Európe. Klub však momentálne nemá trénera, keďže počas predchádzajúceho týždňa Eddie Howe po piatich rokoch opustil svoju pozíciu.
Newcastle mal v minulej sezóne ťažkosti, v tabuľke Premier League skončil na 12. mieste. Z tímu odišli Sandro Tonali aj Anthony Gordon, budúcnosť kapitána Bruna Guimaraese je neistá.
Novú sezónu začne Newcastle 23. augusta domácim zápasom proti FC Liverpool.
Zdroj: SITA.sk - Newcastle získal do kádra českého brankára, ktorý doteraz chytal v Portugalsku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Anglický futbalový klub Newcastle United podpísal zmluvu s českým brankárom Lukášom Horníčkom, ktorý doteraz chytal v Portugalsku za SC Braga. Dvadsaťštyriročný Horníček podpísal kontrakt na päť rokov po aktivácii výkupnej klauzuly vo výške 30 miliónov eur. Stal sa tak piatou letnou posilou klubu "strák".
"Posledných pár dní bolo ako emocionálna horská dráha odkedy som prvýkrát počul o prestupe a teraz som veľmi šťastný, že som tu. Viem, že Newcastle je obrovské futbalové mesto s 52-tísic fanúšikmi na St James' Parku, ktorí vytvárajú neuveriteľnú atmosféru a v každom zápase tlačia tím dopredu. Nemôžem sa dočkať, kedy si pred nimi zahrám,“ povedal český gólman, ktorý by mal na pozícii klubovej jednotky nahradiť Nicka Popea.
Športový riaditeľ anglického klubu Ross Wilson označil Horníčka za jedného z najlepších mladých brankárov v Európe. Klub však momentálne nemá trénera, keďže počas predchádzajúceho týždňa Eddie Howe po piatich rokoch opustil svoju pozíciu.
Newcastle mal v minulej sezóne ťažkosti, v tabuľke Premier League skončil na 12. mieste. Z tímu odišli Sandro Tonali aj Anthony Gordon, budúcnosť kapitána Bruna Guimaraese je neistá.
Novú sezónu začne Newcastle 23. augusta domácim zápasom proti FC Liverpool.
Zdroj: SITA.sk - Newcastle získal do kádra českého brankára, ktorý doteraz chytal v Portugalsku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League 2026/2027
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