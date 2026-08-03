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03. augusta 2026
Dunajská Streda môže o ligovú časť EKL bojovať s Karabachom alebo Dynamom Kyjiv
Na základe žrebu by DAC začínal 20. augusta doma a odvetu by absolvoval o týždeň neskôr 27. augusta na ihrisku súpera. Jediný zostávajúci slovenský zástupca vo futbalovej Európskej konferenčnej lige ...
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3.8.2026 (SITA.sk) - Na základe žrebu by DAC začínal 20. augusta doma a odvetu by absolvoval o týždeň neskôr 27. augusta na ihrisku súpera.
Jediný zostávajúci slovenský zástupca vo futbalovej Európskej konferenčnej lige 2026/2027 v pondelok spoznal mená možných súperov v play-off, ak sa do neho prebojuje.
Ak futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda prejdú cez holandské družstvo Twente Enschede, ich ďalším súperom bude FK Karabach z Azerbajdžanu alebo ukrajinské Dynamo Kyjiv.
Dunajskostredčania boli pri žrebe v 4. skupine medzi nenasadenými družstvami a ich súperom mohli byť aj postupujúce tímy z Portugalska (SC Braga), Bieloruska, Srbska (Partizan Belehrad), Kazachstanu, Švajčiarska (FC Lugano) alebo Faerských ostrovov.
Na základe žrebu by DAC začínal 20. augusta doma a odvetu by absolvoval o týždeň neskôr 27. augusta na ihrisku súpera.
Už skôr spoznal možných súperov Slovan Bratislava. Ak v 3. kvalifikačnom kole Ligy majstrov prejde cez švédsky Mjällby AIF, tak ho čaká arménsky FC Ararat Armenia alebo slovinský NK Celje, v opačnom prípade si v Európskej lige zmeria sily s rakúskym Red Bullom Salzburg alebo cyperským tímom FC Pafos.
Zdroj: SITA.sk - Dunajská Streda môže o ligovú časť EKL bojovať s Karabachom alebo Dynamom Kyjiv © SITA Všetky práva vyhradené.
Jediný zostávajúci slovenský zástupca vo futbalovej Európskej konferenčnej lige 2026/2027 v pondelok spoznal mená možných súperov v play-off, ak sa do neho prebojuje.
Ak futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda prejdú cez holandské družstvo Twente Enschede, ich ďalším súperom bude FK Karabach z Azerbajdžanu alebo ukrajinské Dynamo Kyjiv.
Dunajskostredčania boli pri žrebe v 4. skupine medzi nenasadenými družstvami a ich súperom mohli byť aj postupujúce tímy z Portugalska (SC Braga), Bieloruska, Srbska (Partizan Belehrad), Kazachstanu, Švajčiarska (FC Lugano) alebo Faerských ostrovov.
Na základe žrebu by DAC začínal 20. augusta doma a odvetu by absolvoval o týždeň neskôr 27. augusta na ihrisku súpera.
Už skôr spoznal možných súperov Slovan Bratislava. Ak v 3. kvalifikačnom kole Ligy majstrov prejde cez švédsky Mjällby AIF, tak ho čaká arménsky FC Ararat Armenia alebo slovinský NK Celje, v opačnom prípade si v Európskej lige zmeria sily s rakúskym Red Bullom Salzburg alebo cyperským tímom FC Pafos.
Zdroj: SITA.sk - Dunajská Streda môže o ligovú časť EKL bojovať s Karabachom alebo Dynamom Kyjiv © SITA Všetky práva vyhradené.
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