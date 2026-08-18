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 24hod.sk    Šport

18. augusta 2026

Newcastle získal do obrany reprezentanta Bosny a Hercegoviny, ktorý si zahral na MS 2026


Tagy: Premier League 2026/2027

Newcastle United angažoval krajného obrancu Amar Dediča z portugalského tímu Benfica Lisabon. Anglický futbalový klub Newcastle United získal do svojho kádra krajného obrancu Amara Dediča z ...



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bosnia_us_wcup_soccer_75197 676x451 18.8.2026 (SITA.sk) - Newcastle United angažoval krajného obrancu Amar Dediča z portugalského tímu Benfica Lisabon.


Anglický futbalový klub Newcastle United získal do svojho kádra krajného obrancu Amara Dediča z portugalského tím Benfica Lisabon. Účastník Premier League za reprezentanta Bosny a Hercegoviny zaplatil odstupné 30 miliónov libier, čo je v prepočte približne 35 miliónov eur.

Dvadsaťštyriročný Dedič sa narodil v Rakúsku, v tejto krajine aj futbalovo vyrástol a debutoval medzi seniormi v tíme Red Bull Salzburg. Na klubovej úrovni pôsobil aj vo francúzskom klube Olympique Marseille a v sezóne 2025/2026 v Benfice. V novom ročníku ešte absolvoval jedno ligové stretnutie, ďalšie bude zbierať už v Anglicku.

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Dedič, ktorý na MS 2026 odohral všetky tri stretnutia reprezentácie Bosny a Hercegoviny, s novým zamestnávateľom podpísal zmluvu na päť rokov, teda do leta 2031. V najcennejšom drese už má na konte 31 duelov.

Zaujímavosťou je, že tento pravý obranca bude opäť hrať pod nemeckým koučom Matthiasom Jaisslem, ktorý nedávno prišiel na lavičku "The Magpies" a s ktorým v roku 2023 vyhral rakúsku ligu v drese Salzburgu.

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Newcastle prežíva náročné leto, keďže prišiel o viacerých kľúčových hráčov: Anthony Gordon zamieril do Barcelony, Sandro Tonali do Tottenhamu a Bruno Guimaraes do Arsenalu. Klub opustil aj dlhoročný tréner Eddie Howe.

Medzi novými posilami sú defenzívny stredopoliar Aladji Bamba, ľavý krídelník Bazoumana Touré a brankár Lukáš Horníček, pričom klub má ambíciu stavať na mladých talentoch.

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Newcastle v nedeľu absolvuje úvodné stretnutie novej sezóny Premier League doma proti FC Liverpool.


Zdroj: SITA.sk - Newcastle získal do obrany reprezentanta Bosny a Hercegoviny, ktorý si zahral na MS 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premier League 2026/2027
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