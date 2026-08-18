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18. augusta 2026

Suzuki sa stane prvým japonským brankárom v anglickej Premier League


Tagy: Premier League 2026/2027

Zion Suzuki prekonal rasistické útoky a chystá sa na prestup do Aston Villy. Americký rodák Zion Suzuki sa stane prvým japonským brankárom, ktorý si zachytá v anglickej futbalovej Premier League. ...



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japan_brazil_wcup_soccer__5_9_ 676x451 18.8.2026 (SITA.sk) - Zion Suzuki prekonal rasistické útoky a chystá sa na prestup do Aston Villy.


Americký rodák Zion Suzuki sa stane prvým japonským brankárom, ktorý si zachytá v anglickej futbalovej Premier League. Dvadsaťtriročný gólman má na konte už 28 štartov za reprezentáciu "krajiny vychádzajúceho slnka" a bol súčasťou tímu aj na MS 2026 v Severnej Amerike.

Suzuki doteraz chytal v Taliansku za AC Parma, teraz za 35 miliónov eur prestúpil do Aston Villy z Birminghamu. Stane sa najdrahším japonským brankárom v histórii. Podpísať mal zmluvu na päť rokov. Je možné, že japonský gólman sa stane v novom klube jednotkou, keďže klub možno opustí Argentínčan Emiliano Martínez.

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Suzukiho predtým spájali aj so záujmom Manchestru United. Jeho otec má ghanský pôvod a matka pochádza z Japonska, kam sa presťahoval už v mladom veku.

Začínal v klube Urawa Red Diamonds a vypracoval sa na reprezentačného brankára. V roku 2023 prestúpil do belgického Sint-Truidenu, hoci mal v tom čase o neho záujem aj Manchester United.

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Po nevyrovnaných výkonoch v Ázijskom pohári v januári 2024, kde čelil aj rasistickému online znevažovaniu po zápase s Irakom, sa však nevzdal. "Nechcem, aby ma to porazilo. Chcem sa im odplatiť dobrými výkonmi," uviedol Suzuki. Následne prestúpil do talianskej Serie A a v drese Parmy sa stal prvým japonským brankárom v súťaži.

Koncom roku 2025 utrpel zlomeninu ruky, no zotavil sa včas a dostal sa do japonského výberu na MS 2026, na ktorých odchytal všetky štyri stretnutia Japoncov.

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Jeho prestup do Aston Villy znamená, že Suzuki bude druhý japonský brankár v profesionálnom anglickom futbale po Jošikacum Kawagučim, ktorý v úvode milénia chytal za druholigový Portsmouth.


Zdroj: SITA.sk - Suzuki sa stane prvým japonským brankárom v anglickej Premier League © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premier League 2026/2027
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