|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 18.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Elena, Helena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. augusta 2026
Suzuki sa stane prvým japonským brankárom v anglickej Premier League
Tagy: Premier League 2026/2027
Zion Suzuki prekonal rasistické útoky a chystá sa na prestup do Aston Villy. Americký rodák Zion Suzuki sa stane prvým japonským brankárom, ktorý si zachytá v anglickej futbalovej Premier League. ...
Zdieľať
18.8.2026 (SITA.sk) - Zion Suzuki prekonal rasistické útoky a chystá sa na prestup do Aston Villy.
Americký rodák Zion Suzuki sa stane prvým japonským brankárom, ktorý si zachytá v anglickej futbalovej Premier League. Dvadsaťtriročný gólman má na konte už 28 štartov za reprezentáciu "krajiny vychádzajúceho slnka" a bol súčasťou tímu aj na MS 2026 v Severnej Amerike.
Suzuki doteraz chytal v Taliansku za AC Parma, teraz za 35 miliónov eur prestúpil do Aston Villy z Birminghamu. Stane sa najdrahším japonským brankárom v histórii. Podpísať mal zmluvu na päť rokov. Je možné, že japonský gólman sa stane v novom klube jednotkou, keďže klub možno opustí Argentínčan Emiliano Martínez.
Suzukiho predtým spájali aj so záujmom Manchestru United. Jeho otec má ghanský pôvod a matka pochádza z Japonska, kam sa presťahoval už v mladom veku.
Začínal v klube Urawa Red Diamonds a vypracoval sa na reprezentačného brankára. V roku 2023 prestúpil do belgického Sint-Truidenu, hoci mal v tom čase o neho záujem aj Manchester United.
Po nevyrovnaných výkonoch v Ázijskom pohári v januári 2024, kde čelil aj rasistickému online znevažovaniu po zápase s Irakom, sa však nevzdal. "Nechcem, aby ma to porazilo. Chcem sa im odplatiť dobrými výkonmi," uviedol Suzuki. Následne prestúpil do talianskej Serie A a v drese Parmy sa stal prvým japonským brankárom v súťaži.
Koncom roku 2025 utrpel zlomeninu ruky, no zotavil sa včas a dostal sa do japonského výberu na MS 2026, na ktorých odchytal všetky štyri stretnutia Japoncov.
Jeho prestup do Aston Villy znamená, že Suzuki bude druhý japonský brankár v profesionálnom anglickom futbale po Jošikacum Kawagučim, ktorý v úvode milénia chytal za druholigový Portsmouth.
Zdroj: SITA.sk - Suzuki sa stane prvým japonským brankárom v anglickej Premier League © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký rodák Zion Suzuki sa stane prvým japonským brankárom, ktorý si zachytá v anglickej futbalovej Premier League. Dvadsaťtriročný gólman má na konte už 28 štartov za reprezentáciu "krajiny vychádzajúceho slnka" a bol súčasťou tímu aj na MS 2026 v Severnej Amerike.
Suzuki doteraz chytal v Taliansku za AC Parma, teraz za 35 miliónov eur prestúpil do Aston Villy z Birminghamu. Stane sa najdrahším japonským brankárom v histórii. Podpísať mal zmluvu na päť rokov. Je možné, že japonský gólman sa stane v novom klube jednotkou, keďže klub možno opustí Argentínčan Emiliano Martínez.
Suzukiho predtým spájali aj so záujmom Manchestru United. Jeho otec má ghanský pôvod a matka pochádza z Japonska, kam sa presťahoval už v mladom veku.
Začínal v klube Urawa Red Diamonds a vypracoval sa na reprezentačného brankára. V roku 2023 prestúpil do belgického Sint-Truidenu, hoci mal v tom čase o neho záujem aj Manchester United.
Po nevyrovnaných výkonoch v Ázijskom pohári v januári 2024, kde čelil aj rasistickému online znevažovaniu po zápase s Irakom, sa však nevzdal. "Nechcem, aby ma to porazilo. Chcem sa im odplatiť dobrými výkonmi," uviedol Suzuki. Následne prestúpil do talianskej Serie A a v drese Parmy sa stal prvým japonským brankárom v súťaži.
Koncom roku 2025 utrpel zlomeninu ruky, no zotavil sa včas a dostal sa do japonského výberu na MS 2026, na ktorých odchytal všetky štyri stretnutia Japoncov.
Jeho prestup do Aston Villy znamená, že Suzuki bude druhý japonský brankár v profesionálnom anglickom futbale po Jošikacum Kawagučim, ktorý v úvode milénia chytal za druholigový Portsmouth.
Zdroj: SITA.sk - Suzuki sa stane prvým japonským brankárom v anglickej Premier League © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League 2026/2027
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ramsay bude navždy rád spomínať na Slovensko: Zažil som tu jedno z najkrajších období v živote – FOTO
Ramsay bude navždy rád spomínať na Slovensko: Zažil som tu jedno z najkrajších období v živote – FOTO
<< predchádzajúci článok
Newcastle získal do obrany reprezentanta Bosny a Hercegoviny, ktorý si zahral na MS 2026
Newcastle získal do obrany reprezentanta Bosny a Hercegoviny, ktorý si zahral na MS 2026