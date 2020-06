Newcastle zvládol reštart v anglickej Premier League, Dúbravka vychytal čisté konto

Zápas ovplyvnila červená karta

Bez jedinej vynechanej minúty

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.6.2020 (Webnoviny.sk) - Vydarený súťažný reštart po viac než 100 dňoch súťažnej odmlky majú za sebou futbalisti Newcastle United . V zostave so slovenským brankárom Martinom Dúbravkom zdolali v nedeľu popoludní v 30. kolo anglickej Premier League hráčov Sheffieldu United (3:0)."The Magpies" sa posunuli na dvanástu priečku tabuľky a slovenský reprezentant Dúbravka pred prázdnymi tribúnami v St. James Parku vychytal už desiate čisté konto v tejto sezóne v najvyššej anglickej súťaži. Za celý zápas podľa štatistík čelil iba jednému streleckému pokusu hostí.Všetky góly domácich padli v rozpätí 24 minút po zmene strán. V 55. min otvoril skóre mladý Francúz Allan Saint-Maximin.Na 2:0 zvýšil v 69. min škótsky stredopoliar Matt Ritchie a víťazstvo rozdielom triedy pečatil v 78. min brazílsky útočník Joelinton.Zápas ovplyvnila červená karta írskeho obrancu v tíme hostí Johna Egana z 50. min. Už o päť minút neskôr domáci prvýkrát skórovali.Dúbravka vychytal nulu aj v poslednom marcovom zápase pred nástupom pandémie koronavírusu v Southamptone, kde jeho tím vtedy vyhral 1:0. V tom súboji sa 31-ročný rodák zo Žiliny poranil koleno, ale medzitým mal dosť času na to, aby sa dal do poriadku.Od svojho debutu v Premier League vo februári 2018 Slovák nevynechal v najvyššej anglickej súťaži ani minútu.Jeho agent nedávno vyhlásil, že napriek záujmu z veľkoklubov Bayernu Mníchov či Juventusu Turín chce zostať tvárou Newcastlu United aj po avizovanom príchode nových majiteľov zo Saudskej Arábie.Bývalý anglický reprezentačný brankár Paul Robinson na adresu Dúbravku pochvalne skonštatoval, že je mimoriadne potrebný pre tím NUFC."Je to jedna z najlepších akvizícií tohto klubu za dlhšie obdobie, jednoznačne hráč sezóny v tíme. Najprv bol v Newcastli iba na hosťovaní, ale neskôr ho podpísali ako svojho hráča a vyplatilo sa to. V Anglicku máme brankársku extratriedu Alissona, Edersona a De Geu. Tesne pod nimi je už Dúbravka," povedal Robinson pre Chronicle Live.