Kucka oslávil reštart talianskej Serie A gólom, v závere polčasu si chcel zavolať sanitku

Nepremenená penalta

Tri body od Európy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.6.2020 - Reštart talianskej Serie A po viac než 100 dňoch priniesol vo dvoch sobotňajších zápasoch spolu päť gólov a o jeden z nich sa postaral aj slovenský futbalista. Zásah Juraja Kucku mal hodnotu jedného bodu, Parma remizovala v Turíne s miestnym FC 1:1.Domáci viedli od 15. min zásluhou kamerunského obrancu Nicolasa Nkouloua 1:0, ale po pohodine hry bolo vyrovnané.Útočník z Pobrežia Slonoviny Gervinho poslal z ľavého krídla do šestnástky prízemný center a Kucka ľavačkou bez prípravy prestrelil brankára domácich Salvatoreho Sirigua.Turínčania mali hneď po zmene strán ideálnu príležitosť dostať sa opäť do vedenia, ale Andrea Belotti nepremenil pokutový kop. Luigi Sepe jeho tvrdú, ale zle umiestnenú strelu vyrazil."Som šťastný, že som strelil gól, ktorý má hodnotu bodu. Teraz musíme zabodovať aj v ďalších zápasoch," uviedol Juraj Kucka na oficiálnom webe tímu Parma Calcio 1913.Skúsený slovenský stredopoliar priznal, že to bolo po dlhom čase bez zápasového zaťaženia fyzicky náročné."Možno v závere mali domáci fyzicky prevahu, ale šance boli na oboch stranách, takže remíza je zaslúžená. Ja som na konci prvého polčasu premýšľal, že si zavolám sanitku, ale dostal som sa z toho a nakoniec som nadšený z výsledku aj gólu. Dúfam, že budeme bodovať aj naďalej," dodal Kucka.Svoj štvrtý gól v aktuálnej sezóne Serie 33-ročný reprezentant Slovenska opísal takto: "Stál som až pri vzdialenejšej žrdi, ale zbadal som Gerviho s loptou, Tak som si nabehol k Ederovi a potom som dobre trafil loptu. Ako som už vravel, veľmi ma to teší."Parma je v tabuľke ôsma s odstupom 3 bodov na šiesty Neapol. Mužstvo, ktoré skončí na šiestej priečke na konci súťažného ročníka, si zahrá kvalifikáciu o Európsku ligu."Európa vo výhľade? To je ešte ďaleko. Pomaly sa budeme posúvať dopredu, zápas po zápase, a uvidíme, čo to prinesie. Čaká nás ešte 12 zápasov, bude sa hrať každé tri dni. Pre každého to bude náročné," uzavrel Kucka na klubovom portáli futbalistov Parmy.