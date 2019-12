Newyorská polícia sprísňuje bezpečnosť v židovských štvrtiach

Na archívnej snímke starosta New Yorku Bill de Blasio. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 27. decembra (TASR) - Newyorská polícia posilní svoju prítomnosť v židovských štvrtiach v Brooklyne. Ide o reakciu na sériu útokov, pri ktorých sa predpokladá antisemitský motív, oznámil v piatok starosta New Yorku Bill de Blasio.Policajné hliadky budú posilnené vo štvrtiach Borough Park, Crown Heights a Williamsburg, v ktorých žijú početné židovské komunity. Zameriavať sa budú najmä na miesta bohoslužieb a ďalšie citlivé objekty.," napísal de Blasio na Twitteri. "."Starostovo oznámenie prichádza po viacerých násilných incidentoch s možným antisemitským motívom, ktoré zaznamenali v New Yorku tento týždeň počas židovského sviatku Chanuka. Išlo o prípady fyzického a verbálneho napadnutia, ku ktorým došlo v oblasti Brooklynu a Manhattanu.Podľa starostu de Blasia sú takéto udalosti útokom nielen na samotnú židovskú komunitu, ale aj na všetkých Newyorčanov.