Stovky ľudí prišli na posledné protesty pred trojmesačnou prestávkou

Palestínski demonštranti, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Gaza 27. decembra (TASR) - Stovky Palestínčanov sa v piatok zúčastnili na protestoch pri hranici pásma Gazy s Izraelom, ktoré boli poslednými demonštráciami podporenými hnutím Hamas až do marca budúceho roka. Informovala o tom agentúra AFP.Piatkové protesty sa konali za silného dažďa a vetra a účasť na nich bola najnižšia za celé mesiace. Napätie pri hranici bolo podľa spravodajcu AFP oveľa menšie než v uplynulých týždňoch a izraelská armáda voči demonštrantom nepoužila ostré náboje.Armáda však nasadila slzotvorný plyn v južnej časti pásma Gazy po tom, ako sa protestujúci v mestách Rafah a Chán Júnis priblížili k pohraničnému oploteniu, pričom hádzali kamene a zápalné fľaše na vojakov na druhej strane.Často násilné každotýždenné protesty sa začali v marci 2018, ich účastníci vyzývali na ukončenie izraelskej blokády pásma Gazy a umožnenie návratu Palestínčanom do domovov ich predkov v dnešnom židovskom štáte.Izraelská strana zdôrazňuje, že návrat palestínskych utečencov alebo ich potomkov by znamenal koniec Izraela ako židovského štátu. Obviňuje tiež islamistické hnutie Hamas vládnuce v Gaze, že protesty organizuje len preto, aby nimi zakryl zamýšľané útoky.Od začiatku protestov zahynulo v Gaze pri izraelskej streľbe najmenej 348 Palestínčanov, väčšina z nich počas demonštrácií, vyplýva z bilancie zostavenej agentúrou AFP. Ďalších 7800 ľudí utrpelo strené zranenia, uvádza Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). V tom istom období bolo pri súvisiacom násilí zabitých osem Izraelčanov.Organizátori vo štvrtok oznámili, že protesty s postupne klesajúcou účasťou budú pozastavené do konca marca 2020 - a následne ich chcú obnoviť s mesačnou namiesto týždennej periodicity.Hamas sa v uplynulom roku dohodol na neformálnom prímerí s Izraelom, ktorý čiastočne oslabil svoju blokádu Gazy výmenou za pokoj na hranici, aj keď tam sporadicky dochádza k incidentom. V rámci dohôd Izrael umožnil, aby Katar do pásma každý mesiac doviezol palivo a financie v hodnote miliónov dolárov, čo zmiernilo humanitárnu krízu.Izrael a Hamas viedli od roku 2008 tri vojny.