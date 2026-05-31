 Nedeľa 31.5.2026
 Meniny má Petronela, Petrana
 24hod.sk    Šport

31. mája 2026

Neymar bude pripravený na prvý alebo druhý zápas na MS 2026. Tréner Ancelotti s ním ráta


Tagy: brazílska futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026

Tréner brazílskej futbalovej reprezentácie Carlo Ancelotti verí v rýchly návrat Neymara po zranení. Skúsený brazílsky futbalista Neymar sa zotavuje zo svalového zranenia a podľa trénera Carla ...



31.5.2026 (SITA.sk) - Tréner brazílskej futbalovej reprezentácie Carlo Ancelotti verí v rýchly návrat Neymara po zranení.


Skúsený brazílsky futbalista Neymar sa zotavuje zo svalového zranenia a podľa trénera Carla Ancelottiho by mohol byť pripravený na úvodný zápas "kanárikov" na majstrovstvách sveta.

Podľa Ancelottiho pracuje 34-ročný útočník na návrate do kondície a možno nastúpi už 13. júna v americkom New Jersey na duel Brazílčanov proti Maročanom.

"Veríme, že sa čoskoro vráti. Ak by nestihol úvodný zápas, určite bude pripravený na druhý," povedal taliansky kouč.

Neymar, ktorý pôsobí v FC Santos, vynechá prípravné zápasy Brazílie proti Paname a Egyptu. Prvý duel proti Paname sa hrá v nedeľu na štadióne Maracana, následne sa tím presunie do New Jersey, kde 6. júna absolvuje posledný prípravný zápas s Egyptom v Clevelande.

Zaradenie Neymara do 26-člennej nominácie národného výberu Brazílie na majstrovstvá sveta bolo prekvapením, keďže futbalista nebol súčasťou reprezentácie takmer tri roky kvôli zraneniam a slabšej forme. Napriek tomu je Neymar najlepším strelcom Brazílie s 79 gólmi v 128 zápasoch a toto bude jeho štvrtý svetový šampionát.


Zdroj: SITA.sk

