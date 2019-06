Neymar by mohol odísť pred vypršaním zmluvy, pripúšťa vedenie PSG

Neymar, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 18. (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar by mohol z Paríža St. Germain odísť ešte pred vypršaním zmluvy, ktorú podpísal do roku 2022. Francúzsky denník L'Équipe informoval, že šéfovia klubu nebudú Neymarovi brániť v odchode v prípade dobrej ponuky.citovala agentúra DPA slová šéfa klubu Nassera Al-Khelaifiho. Denník L'Équipe priniesol vyjadrenie Neymarovho agenta Piniho Zahaviho, ktorý prezradil, že Neymar by sa ešte pred vypršaním zmluvy mohol presunúť do Španielska, odkiaľ do Paríža prestúpil. Francúzsky klub v roku 2017 zaplatil Barcelone 222 miliónov eur.Dvadsaťsedemročný útočník si momentálne lieči roztrhnuté väzy v pravom členku, toto zranenie mu neumožnilo štart na turnaji Copa America.