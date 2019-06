Video: Umelec na pretekárskom bicykli, píšu Švajčiari o Saganovom rekordnom triumfe

BRATISLAVA 18. júna - Lepšie to už ani nemohlo byť. Týmito slovami zhodnotil Peter Sagan svoje víťazstvo v 3. etape na pretekoch Okolo Švajčiarska. Bolo suverénne a zároveň rekordné sedemnáste na tomto podujatí cyklistickej WorldTour.



Sagan v stúpavom finiši v uliciach Murtenu na úzkej ceste využil svoju predvídavosť aj jazdeckú techniku a v pozičnom boji si utvoril výbornú východiskovú pozíciu.

Jazda na zadnom kolese

Približne 130 m pred cieľom vyrazil na "kockách" vpred a do poslednej zákruty a záverečných 50 m si priniesol niekoľkometrový náskok. Ten už bol rozhodujúci. Talian Elia Viviani a Nemec John Degenkolb sa mu pozerali iba na chrbát a ruku, ktorá vystrelila nad hlavu na znak víťazstva."Keď sme prešli prvýkrát cieľom, povedal som si, kto prejde poslednou zákrutou prvý, asi vyhrá. Pokúsil som sa teda o to, aby som bol prvý v poslednej zákrute a nakoniec to vyšlo. Potom to už bolo ľahké. Musím sa poďakovať celému tímu za podporu počas etapy," uviedol Peter Sagan v rozhovore pre RTVS.Oficiálny portál podujatia vyzdvihol Saganovu schopnosť dobre sa zorientovať v technicky náročnej koncovke etapy. V cieli potom predviedol pre fanúšikov okrem pozdravných gest aj svoj značkový produkt - jazdu na zadnom kolese. "Slovák opäť raz ukázal, že je umelec na pretekárskom bicykli. Spôsob, akým vyhral 3. etapu, bol impozantný," napísal portál tourdesuisse.ch. "Technicky náročný dojazd je ako stvorený pre mňa," zdôraznil Sagan.

Jedna nepríjemnosť



Sagana postretla na ceste za tretím etapovým triumfom v tomto roku aj jedna nepríjemnosť. Približne 18 km pred cieľom etapy do Murtenu náhle spomalil a zdvihol ruku na znak technického problému.



Po kontakte s Eliom Vivianim zlomil špice vo svojom kolese. "Nebol to defekt. V jednej zo zákrut som si vyplietol koleso, bola to moja chyba. Musel som ho potom vymeniť," vysvetlil Sagan. "Nebol dôvod na paniku. Mal som pri sebe pomocníka a rýchlo sme sa vrátili späť do hlavného poľa," dodal Sagan na webe Tour de Suisse.



Túto rýchlu "záchranársku" akciu komentoval aj športový riaditeľ Bora-Hansgrohe Ján Valach: "Peter musel vymeniť koleso, ale 'Bodi' (Poliak Maciej Bodnar, pozn.) ho skvelým spôsobom vrátil do hry a pripravil pozíciu pre záverečný šprint. V koncovke pretekov bolo tempo nesmierne vysoké, ale Peter bol v poslednej zákrute na čele a všetko urobil správne. Gratulujem všetkým."



Pondelkové víťazstvo Petra Sagana s poradovým číslom 112 v kariére má tak trochu na svedomí aj jeho otec Ľubomír. Pre RTVS priznal, že po druhom mieste v nedeľňajšej etape prišiel za synom a povedal mu: "Dnes to bolo pekné, ale zajtra to napravíme. Keďže sa mi to splnilo, som spokojný."







Zdroj: Webnoviny.sk



© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.