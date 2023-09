Neymar dostal plaketu za prekonanie Pelého rekordu, krajina však stále považuje za lídra zosnulú legendu

Dovedna 79 gólov

Ohýbanie histórie

Neymarova skromnosť

10.9.2023 (SITA.sk) - Brazílska futbalová reprezentácia má nového lídra v počte gólov Neymara , ktorý sa v piatok osamostatnil na čele tejto štatistiky od legendárneho Pelého Neymar za to dostal aj špeciálnu plaketu, no Juhoameričania aj podľa nej stále považujú nedávno zosnulého Pelého za najlepšieho. Neymara totiž označujú len ako najlepšieho kanoniera v zápasoch proti iným reprezentačným výberom, zaznamenal v nich dovednaPelé v takých súbojoch strelil "iba", no v najcennejšom drese má podľa štatistík Brazílskej futbalovej konfederácie až. Brazílčania totiž rátajú aj štarty a góly v prípravných dueloch proti klubovým družstvám."Som veľmi šťastný a ani poriadne neviem, čo mám na to povedať. Nemyslel som si, že niekedy prekonám tento rekord," hovoril Neymar vo chvíli, keď si preberal spomenutú plaketu. Sám však poznamenal, že prekonanie Pelého rekordu neznamená, že je lepší ako legenda.Ani podľa klubu FC Santos a médií v Brazílii sa Neymar nestal rekordérom v počte gólov v národnom tíme. " FIFA ohýba históriu, keď neráta všetky Pelého góly," napísal novinár Mauro Cézar Pereira.Počas Pelého kariéry reprezentačné tímy často hrávali súboje proti klubovým družstvám, v nich legenda nastrieľala dovedna. FIFA napríklad neráta aj niektoré Neymarove góly, napríklad tiež z OH 2012 a 2016, je ich dovedna. Dôvodom je, že oficiálne to nie sú turnaje pre seniorské výbery."V prvom rade by som chcel povedať, že tento rekord neznamená, že som lepší ako Pelé či iný hráč národného tímu. Len som chcel prispieť svojim príbehom v reprezentácii a dnes sa mi to podarilo," poznamenal Neymar, ktorý v piatok nastúpil v reprezentačnom drese prvýkrát od vlaňajších MS v Katare.