OHLASY MÉDIÍ: Gauffová je nová kráľovná, pobláznila New York

Ohlasy svetových médií po prvom grandslamovom triumfe americkej tenistky Coco Gauffovej. Vo finále ženskej dvojhry na US Open zdolala v noci na nedeľu Bielorusku Arinu Sobolenkovú 2:6, 6:3 a 6:2.





"Americká tínedžerka Coco Gauffová naplnila potenciál. Na sociálnych sieťach sa objavilo video, ako na štadióne Arthura Ashea tancovala ako osemročná. O jedenásť rokov stála na rovnakom mieste. Tentoraz na kurte a zdvihla grandslamovú trofej, o ktorej dlho snívala.""Gauffová využila podporu publika a získala svoj prvý grandslamový titul. Po žalostnom začiatku sa zápas v druhom sete rozbehol a nadchol publikum.""Gauffová sa stala najmladšou Američankou, ktorá vyhrala US Open od čias Sereny Williamsovej. Nová šampiónka reprezentuje to najlepšie zo svojej krajiny.""Gauffová získala svoj prvý grandslamový titul. Vo finále nastúpila ako najmladšia Američanka od roku 1999, keď získala titul v tínedžerskom veku Serena Williamsová.""Coco pobláznila New York a je nová kráľovná US Open. Američanka vo finále zdolala Sobolenkovú."