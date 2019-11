Neymar dráždi PSG. Odskočil si do Madridu na Davis Cup

Hráč PSG Neymar po nevyužitej šanci v zápase D-skupiny Ligy majstrov Paríž SG - Bayern Mníchov v Paríži 27. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 22. novembra (TASR) - Vedenie francúzskeho futbalového klubu Paríž Saint-Germain vyjadrilo nespokojnosť s odcestovaním Neymara na finálový turnaj tenisového Davisovho pohára do Madridu pred piatkovým ligovým duelom proti Lille. V ňom by sa mal 27-ročný útočník predstaviť prvýkrát po takmer dvojmesačnej pauze, ktorá bola spôsobená zranením stehenného svalu.Podľa trénera PSG Thomasa Tuchela sa Neymar nevenuje naplno príprave na nadchádzajúci duel Ligue 1. "," reagoval 46-ročný kouč na otázku novinárov ohľadom Neymarovej cesty. "r," dodal Tuchel. Ten neprezradil, či historicky najdrahšieho hráča planéty nominuje do základnej zostavy na piatkový duel. Informáciu priniesol portál skysports.com.