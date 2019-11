Vlhová proti Shiffrinovej prvýkrát v novej sezóne v slalome

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová (vpravo) sa teší z tretieho miesta vo finálovom obrovskom slalome žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní v zimnom stredisku Soldeu v Andorre v nedeľu 17. marca 2019. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Slalom SP v Levi:



sobota 23. novembra: ženy (VLHOVÁ, 10.15/13.15)



nedeľa 24. novembra: muži (Adam ŽAMPA, 10.15/13.15)



Umiestnenia Petry Vlhovej v slalome SP v Levi:



2018: 2. miesto



2017: 1. miesto



2016: 3. miesto



2013: nedokončila 1. kolo



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR sobota 23. novembra: ženy (VLHOVÁ, 10.15/13.15)nedeľa 24. novembra: muži (Adam ŽAMPA, 10.15/13.15)2018: 2. miesto2017: 1. miesto2016: 3. miesto2013: nedokončila 1. kolo

nasledujúci článok >>

Hellasu Verona zrušili trest za rasistické pokriky na Balotelliho

<< predchádzajúci článok

Neymar dráždi PSG. Odskočil si do Madridu na Davis Cup

Levi 22. novembra (TASR) - V sobotu sa uskutoční prvý slalomový súboj slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej s Američankou Mikaelou Shiffrinovou v novej zime Svetového pohára. Vlhová bude vo fínskom Levi (10.15/13.15 SEČ) útočiť na štvrté pódiové umiestnenie za sebou.V rakúskom Söldene "vyfúkla" Shiffrinovej prvenstvo v obrovskom slalome Novozélanďanka Alice Robinsonová, Vlhová skončila štrnásta. Jej predsezónnu prípravu poznačila operácia, ale od októbrovej ouvertúry uplynul takmer mesiac, počas ktorého sa mohla naplno venovať kondičnému tréningu v Miláne i lyžovaniu vo Fínsku. Trénovala tiež v rezorte Suomu, Levi sa nachádza ešte severnejšie a podľa agentúry APA sú aj v tomto stredisku momentálne výborné podmienky.Dvadsaťštyriročná Vlhová absentovala v najsevernejšom dejisku SP na pódiu jedinýkrát, pri premiére v roku 2013 nedokončila prvé kolo. Pred troma rokmi obsadila tretiu priečku, predvlani zvíťazila, bol to pre ňu vtedy tretí triumf v kariére. V predchádzajúcom ročníku skončila druhá len za Shiffrinovou, ktorá v Levi uspela trikrát a v tomto ohľade je rekordérka spoločne s Nemkou Mariou Höflovou-Rieschovou. Organizátori majú tradične pre víťazku prichystaného soba a v sobotu môže pribudnúť štvrtý Shiffrinovej po Rudolphovi, Svenovi a Mr. Gru alebo druhý Vlhovej, ktorý by robil spoločnosť Igorovi. Slovenka je jediná žena okrem Američanky, ktorá vyhrala v Levi, odkedy ukončili kariéru Höflová-Rieschová a Slovinka Tina Mazeová.Hoci v minulej sezóne bola slalomová špička podstatne užšia než v "obráku", v sobotu to nemusí byť len o fenomenálnej Američanke a jej veľkej rivalke zo Slovenska. Na štart sa postavia Švajčiarka Wendy Holdenerová, medailistka z majstrovstiev sveta v tejto disciplíne Anna Swennová-Larssonová zo Švédska či početné Rakúšanky. Ich hlavný tréner Christian Mitter si nemyslí, že Shiffrinová by nemohla nájsť premožiteľku. "," citovala Mittera agentúra APA.Muži majú svoju súťaž na programe o deň neskôr (takisto 10.15/13.15 SEČ). Aj medzi nimi bude mať Slovensko reprezentanta, no Adam Žampa nepatrí na rozdiel od Vlhovej k adeptom na elitné priečky. V slalome čaká na postup do druhého kola od januára 2018, keď sa mu to podarilo v rakúskom Kitzbüheli (21. miesto). V Levi má na konte štrnáste miesto z roku 2013, o rok neskôr bol na 28. pozícii. Miestny rekordér je Rakúšan Marcel Hirscher s troma víťazstvami, no už ukončil aktívnu činnosť. Do okruhu favoritov patria Nór Henrik Kristoffersen, Francúz Clement Noel či Švajčiar Daniel Yule.

Vlhová proti Shiffrinovej prvýkrát v novej sezóne v slalome - diskusné fórum čitateľov