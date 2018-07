Neymar odmietol špekulácie o odchode z PSG do Realu Madrid

Hráč PSG Neymar Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sao Paulo 20. júla (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar zostáva verný Parížu St. Germain. Na charitatívnej akcii v Sao Paulo vo štvrtok odmietol špekulácie o možnom odchode do Realu Madrid.uviedol Neymar, ktorý prišiel do PSG vlani vlani z FC Barcelona za rekodných 222 miliónov eur. O údajnom záujme Realu povedal:Nemyar má zmluvu s Parížom až do roku 2022 a nie je v nej zakotvená žiadna výkupná klauzula. Vedenie Realu Madrid nedávno dementovalo informáciu, že ponúklo PSG rekordnú čiastku 310 miliónov eur za prestup Neymara. Informovala agentúra DPA.