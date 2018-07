Vlna horúčav v Japonsku vyvolala obavy v súvislosti s OH 2020

Ryo Taniguchi, autor maskotov na OH 2020 a PH 2020 v Tokiu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 20. júla (TASR) - Smrteľná vlna horúčav, ktorá tento týždeň zasiahla Japonsko, vyvolala u miestnych obyvateľov obavy ohľadne konania OH 2020 v Tokiu na prelome júla a augusta. Záchranári v Tokiu zasahovali v stredu po viac ako 3000 núdzových volaniach.Olympijské hry v roku 2020 sa uskutočnia v termíne od 24. júla do 9. augusta. Podľa meteorológov by mali teploty v Tokiu v tom čase presiahnuť 35 stupňov Celzia.V stredu skončilo v nemocniciach v japonskej metropole v dôsledku úpalu 317 ľudí. Počet núdzových volaní prekročil rekord z utorka (2900). Organizátori OH 2020 pritom v rámci kandidatúry sľubovali, že v krajine. Turisti, ktorí navštívili Japonsko, však veľmi dobre vedia, aké počasie panuje v krajine v strede leta.citovala agentúra AP miestneho kancelárskeho pracovníka Akira Nišina.Japonská meteorologická služba varovala už v stredu pred "životunebezpečnou" vlnou horúčav v mnohých častiach krajiny. V utorok z Japonska hlásili najmenej šesť mŕtvych a stovky ďalších ľudí hospitalizovaných v dôsledku úpalu. V stredu pribudlo ďalších deväť obetí a tisícky hospitalizovaných. Teplota sa vyšplhala na 40,7 stupňov Celzia.Minulý týždeň si horúčavy v Japonsku vyžiadali najmenej 12 obetí na životoch a 9956 ľudí skončilo v nemocnici, vyplýva z údajov úradu civilnej ochrany. Japonská meteorologická agentúra (JMA) predpovedá, že horúčavy budú trvať do konca júla.