Neymar prekonal Pelého gólový reprezentačný zápis, no nepovažuje sa za lepšieho hráča ako zosnulá legenda

9.9.2023 (SITA.sk) - Futbalová reprezentácia Brazílie vstúpila úspešne do juhoamerickej časti kvalifikácie o postup na MS 2026 a Neymar sa osamostatnil na čele hodnotenia najlepších strelcov v národnom tíme od legendárneho Pelého Tak vyzeral v skratke piatkový duel Brazília - Bolívia v meste Belém. Päťnásobní majstri sveta triumfovali hladko 5:1, na tomto úspechu sa dvoma gólmi podieľali Neymar a Rodrygo, jeden presný zásah pridal Raphinha Neymar bol spolu s Pelém na čele poradia strelcov v zápasoch brazílskej reprezentácie so 77 gólmi, teraz už je samostatný líder a na jeho konte je 79 zásahov. Dlho to pritom vyzeralo, že Neymar ani hrať nebude, pretože sa stále necítil úplne fit po problémoch s členkom.Už v 17. minúte nepremenil 31-ročný Neymar pokutový kop a vzápätí inkasoval žltú kartu, no v druhom polčase najprv 61. minúte zvýšil na 4:0 a v úplnom závere aj na 5:1.Zásah, ktorým sa odpútal od legendy, oslávil tak, ako sa z gólov tešil Pelé - zovretou päsťou smeroval nahor. "Som veľmi šťastný, nenachádzam správne slová," znela prvé reakcia Neymara po stretnutí na margo rekordného zápisu.Po súboji dostal plaketu od prezidenta Brazílskej futbalovej konfederácie Ednalda Rodriguesa. "Nemyslel som si, že niekedy pokorím tento rekord," reagoval futbalista, ktorý na klubovej úrovni patrí saudskoarabskému Al-Hilalu.V štatistikách brazílskej federácie však Pelé nastrieľal v najcennejšom drese až 95 gólov, no osemnásť z nich bolo v prípravných dueloch proti klubom, ktoré Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) neráta.Aj Pelého nadácia zaznamenala rekordný zápis Neymara. "Gratulujeme Neymarovi, že prekonal 'Kráľa' v počte gólov v oficiálnych dueloch brazílskej reprezentácie. Dnes mu isto aplauduje aj Pelé," uvideli predstavitelia nadácie na sociálnych sieťach.Legendárny Pelé zomrel vlani 29. decembra vo veku 82 rokov na následky rakoviny. "V prvom rade by som chcel povedať, že tento rekord neznamená, že som lepší ako Pelé či iný hráč národného tímu. Len som chcel prispieť svojim príbehom v reprezentácii a dnes sa mi to podarilo," poznamenal Neymar, ktorý v reprezentačnom drese nastúpil prvýkrát od vlaňajších MS v Katare.