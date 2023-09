Košičania sú v Lige majstrov stále bez bodu, neuspeli ani na ľade nemeckého Mníchova

Nepomohli ani dve presilovkové góly

Košický tím je bez bodu

9.9.2023 (SITA.sk) - Tretí zápas a tretia prehra, taká je bilancia hráčov úradujúceho slovenského hokejového šampióna v tohtoročnej edícii Ligy majstrov Zverenci trénera Dana Cemana po neúspechoch na ľade Bielu (1:3) a doma s iným švajčiarskym tímom Servette Ženeva (1:2) prehrali aj v piatok v nemeckom Mníchove 2:5."Oceliarom" nepomohli ani dva presilovkové góly švédskeho obrancu Jensa Olssona, ktorý však v druhej tretine korigoval na 1:2 a v tretej na 2:4.Kým Košičania využili dve z ôsmich presiloviek, domáci Mníchovčania na gól premenili jednu početnú výhodu z piatich a ďalšie štyri góly strelili v rovnovážnom stave."Začali sme dobre a s energiou, počas väčšiny duelu sme dobre napádali. Spravili sme však v zápase niekoľko chýb. Najväčší rozdiel v zápase bola hra oboch tímov pred bránkou, pri ktorej bol súper lepší ako my a zaslúžene zvíťazil," hodnotil prehru kormidelník košického kolektívu Dan Ceman.Na jeho zverencov už v nedeľu čaká ďalšie vystúpenie v LM, zahrajú si na ľade švajčiarskeho Rapperswillu. "Vo Švajčiarsku nás teraz čaká trochu iný zápas," poznamenal Ceman.Kým košický tím je zatiaľ bez bodu, Mníchovčania ich nazbierali už sedem."Dosiahli sme dôležité víťazstvo pred našimi fanúšikmi. Vedeli sme, že to bude náročná úloha. Začali sme tak, ako sme si predstavovali a dotiahli to do úspešného konca," komentoval zisk troch bodov americký obranca Jonathon Blum, ktorý sa prezentoval troma asistenciami a v 45. minúte skóroval na 5:2.