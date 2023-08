Neymar prestúpil z PSG do Al-Hilalu, zarobí dvakrát menej ako Ronaldo

Chcel sa vrátiť do Barcelony

Nová história športu?





Neymar prišiel do mužstva Saint-Germain v lete 2017 po štvorročnom pôsobení v FC Barcelona za dosiaľ rekordných 222 miliónov eur. Za parížske mužstvo odohral 173 súťažných duelov a strelil v nich 118 gólov. Prispel k zisku 14 trofejí, vrátane piatich titulov v Ligue 1. Za "blaugranas" nastúpil do 186 stretnutí a zaznamenal 105 gólov. Získal s nimi deväť trofejí, vrátane prvenstva v Lige majstrov a dvoch titulov v La Lige. V drese brazílskej reprezentácie absolvoval 124 zápasov a skóroval 77-krát.





16.8.2023 (SITA.sk) - Hviezdny brazílsky futbalista Neymar oficiálne prestúpil z francúzskeho klubu Paríž Saint-Germain do saudskoarabského Al-Hilalu. Prestupová čiastka za 31-ročného krídelníka je 90 miliónov eur, čo je rekord tamojšej Pro League.Obe stany sa dohodli na dvojročnej zmluve, ktorá Neymarovi vynesie približne 100 miliónov dolárov ročne. Je to asi polovica zo sumy, ktorú dostáva Portugalčan Cristiano Ronaldo v konkurenčnom klube Al-Nassr. Neymar mal platnú zmluvu s klubom z Parku princov do konca júna 2025. Údajne sa prioritne chcel vrátiť do španielskeho FC Barcelona, kde ho viedol aj súčasný kouč Parížanov Luis Enrique. Al-Hilal ponúkol nedávno za Neymarovho spoluhráča z PSG Kyliana Mbappého 300 miliónov eur, hráč sa však odmietol stretnúť s predstaviteľmi klubu. Do Al-Hilalu prestúpili počas tohto leta aj brazílsky krídelník Malcom, portugalský stredopoliar Rúben Neves či senegalský obranca Kalidou Koulibaly."V Európe som toho dosiahol veľa a zažil som výnimočné obdobia. Vždy som však chcel byť svetový hráč a vyskúšať si nové výzvy na nových miestach. Chcem napísať novú históriu športu a saudskoarabská Pro League má v súčasnosti obrovskú energiu aj kvalitných hráčov," zdôvodnil Neymar odchod do Al-Hilalu.Neymarov prestup potvrdil aj Paríž Saint-Germain, prezident klubu označil Brazílčana za "jedného z najlepších hráčov na svete". "Nikdy nezabudnem na deň, keď prišiel do Paríža ani na to, čo všetko urobil pre náš klub počas šiestich rokov. Zažili sme spolu úžasné chvíle a Neymar vždy bude dôležitá súčasť našej histórie," vyhlásil Násir Al-Chelajfí o olympijskom víťazovi z Ria de Janeiro 2016.