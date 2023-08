Hviezdny Messi skóroval aj v šiestom zápase v drese Inter Miami, prispel tak k postupu tímu do finále play-off

Víťazný gól

16.8.2023 (SITA.sk) - Hviezdny argentínsky futbalista Lionel Messi sa strelecky presadil aj v šiestom zápase v drese amerického klubu Inter Miami zo zámorskej MLS. V utorok prispel gólom k víťazstvu 4:1 nad Philadelphiou Union a k postupu do finále play-off v pohárovej súťaži tímov MLS a mexickej Ligy MX. Inter zabojuje o titul v sobotu proti Nashville.Sedemnásobný držiteľ Zlatej lopty strelil v 20. minúte utorkového duelu gól na 2:0, ktorý bol napokon víťazný. Tridsaťšesťročný úradujúci majster sveta pomohol Interu k prvenstvu v J-skupine Leagues Cupu troma gólmi v dueloch proti mexickému tímu Cruz Azul (2:1) a Atlante United (4:0).V 1. kole play-off zariadil dvoma gólmi víťazstvo 3:1 nad Orlandom City a v osemfinále skóroval dvakrát pri triumfe nad FC Dallas (4:4 po predĺžení, 5:3 na p.k.) a vo štvrťfinále raz proti Charlotte FC (4:0).„Tvrdou prácou sme sa dostali až do finále. Chýba nám ešte posledný krok," napísal Messi na svojom instagrame po utorňajšom triumfe nad Philadelphiou v meste Chester.Gólom k nemu pomohol aj jeho niekdajší spoluhráč z FC Barcelona Jordi Alba , španielsky obranca v nadstavenom čase prvého polčasu zvýšil náskok floridského tímu na 3:0. Inter Miami delí len jedno víťazstvo od celkového prvenstva v súťaži 47 tímov, v MLS pritom zvíťazil len päťkrát v 22 dueloch tejto sezóny.Lionel Messi po skončení uplynulej sezóny opustil francúzsky klub Paríž Saint-Germain a podpísal s Interom Miami zmluvu na dva a pol roka s priemerným platom 50 až 60 miliónov dolárov ročne. Okrem neho prišli do klubu, ktorého spolumajiteľom je bývalý anglický futbalista David Beckham , aj Alba , stredopoliar Segio Busquets a kouč Gerado Martino. Kormidelník s prezývkou „Tata" v minulosti viedol Messiho, Busquetsa i Albu v Barcelone.Príchod spomenutých hviezd podľa trénera Philadelphie Union pozdvihol tím Inter Miami natoľko, že bude pravidelne víťaziť a bojovať o trofeje.„Budú sa len zlepšovať a budú všetkých valcovať. Vedenie klubu bude míňať ako šialené a stanú sa najlepším tímom v lige. Možno už sú najlepší. K tomuto smerujú a nemyslím si, že ich niekto zastaví," predpovedá Jim Curtin.