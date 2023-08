Neymar sa zrejme do FC Barcelona nevráti. Mal sa dohodnúť s klubom, ktorý lákal Mbappého

Špekulácie o návrate do Barcelony

14.8.2023 (SITA.sk) - Hviezdny brazílsky futbalista Neymar údajne odíde z francúzskeho klubu Paríž Saint-Germain do saudskoarabského Al-Hilalu , podľa webu francúzskeho denníka L'Equipe sa obe stany dohodli na dvojročnej zmluve. Prestupová čiastka za 31-ročného krídelníka by mala byťNeymar nedávno oznámil vedeniu PSG, že chce odísť už počas tohto leta. Nemenovaná osoba oboznámená so situáciou pre agentúru AP uviedla, že na základe prebiehajúcich rokovaní opustí Paríž ešte do konca augusta.Neymar má platnú zmluvu s klubom z Parku princov do konca. Podľa špekulácií sa chcel vrátiť do španielskeho FC Barcelona , kde ho viedol aj súčasný kouč Parížanov Luis Enrique Al-Hilal ponúkol nedávno za Neymarovho spoluhráča Kyliana Mbappého , hráč sa však odmietol stretnúť s predstaviteľmi klubu. Majster sveta z roku 2018 má s PSG kontrakt doa neaktivoval opciu na predĺženie zmluvy o ďalších 12 mesiacov.Zároveň vyjadril túžbu odohrať v parížskom mužstve sezónu 2023/2024. Klub však nechce nechať Mbappého odísť zadarmo. Najčastejšie sa spája s prestupom do španielskeho Realu Madrid Neymar prišiel do mužstva Saint-Germain v lete 2017 po štvorročnom pôsobení v FC Barcelona za dosiaľ rekordných. Angažmán v PSG však Neymarovi výrazným spôsobom limitovali zranenia.Napriek tomu za parížske mužstvo odohral, v ktorých strelila prihral na ďalších. Prispel k zisku, vrátane piatich titulov v Ligue 1 Paríž Saint-Germain aj so slovenským obrancom Milanom Škriniarom odštartoval v sobotu sezónu 2023/2024 domácim stretnutím proti Lorientu (0:0), v ktorom nehrali Neymar ani Mbappé. Neymar pred duelom trénoval samostatne pre vírusovú infekciu, v klube nechceli riskovať nákazu ďalších členov tímu. Mbappé sa v nedeľu vrátil do tréningového procesu PSG.