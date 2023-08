Slovan čelí v Haife problémom, vypadnutie Weissa a ďalšej opory im poriadne narušilo plány (video)

Zranený Weiss ml.

Extrémne teplo a vysoká vlhkosť

14.8.2023 (SITA.sk) - Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava sa v utorňajšom odvetnom zápase 3. kvalifikačného kola Ligy majstrov 2023/2024 na pôde izraelského majstra Maccabi Haifa pokúsi zmazať jednogólovú stratu z úvodného duelu na Tehelnom poli (1:2) bez dvoch kľúčových hráčov.Zo zdravotných dôvodov necestovali do Izraela kapitán Vladimír Weiss ml. ani český stredopoliar Jaromír Zmrhal . Stretnutie je na programeWeiss ml. sa zranil v ligovom zápase proti Banskej Bystrici, pre problémy s lýtkom a achilovkou nedokončil nedeľňajší tímový tréning pred odletom do Izraela. Zmrhal utrpel zranenie v závere sobotňajšieho duelu najvyššej slovenskej súťaže proti Skalici."Haifa je doma veľmi silná. Vlani hrala v skupine Ligy majstrov, takže je jasné, prečo bude utorňajší zápas náročný. Vypadnutím Vlada nám odpadla kreatívna zložka, ktorú sme na tento duel mali, no musíme sa s tým vyrovnať. Priznávam, narušilo nám to trochu plány, no ako trénerský štáb si musíme sadnúť a nájsť najvhodnejšiu alternatívu, ktorá by bola pre mužstvo prospešná," uviedol Boris Kitka , asistent trénera Vladimíra Weissa st. , vo videu na klubovom webe."Belasí" pricestovali do Haify už v nedeľu, aby sa aklimatizovali na tamojšie počasie. Budú tiež čeliť domácej kulise na 30-tisícovom Štadióne Sammyho Offera."V utorok sa hráči presvedčia, akú atmosféru dokážu urobiť miestni diváci. Sami sme po príchode cítili extréme teplo a vysokú vlhkosť, no máme dva dni, aby sme sa na to čo najlepšie pripravili. Nebudeme hľadať výhovorky. Vždy je to určitým spôsobom nevýhoda, ak u súpera narazíte na takéto podmienky. Relatívne dobre sme sa s tým vyrovnali v Mostare. Verím, že táto skúsenosť nám môže pomôcť. Vieme, čo na nás čaká," vyhlásil Kitka.Slovan Bratislava v prípade postupu cez Maccabi Haifa zabojuje v play-off o účasť v skupinovej časti Ligy majstrov proti švajčiarskemu tímu Young Boys Bern. Ak cez Haifu neprejde, v play-off Európskej ligy si zmeria sily s poľským tímom Raków Čenstochová alebo cyperským Arisom Limassol. Ak neuspeje ani tam, predstaví sa v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy